به گزارش ایلنا، محمدنبی شهیکی تاش در تشریح این موضوع گفت: باید پارک‌های علم و فناوری را از نقش «شتاب‌دهنده ایده‌ها» به «موتور خلق ارزش اقتصادی» و «پیشران توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری» ارتقا دهیم و این موضوع مهم به تصمیم‌هایی کلان و راهبردی نیاز دارد که بتواند تحول آفرین باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم یکی از چالش‌های جدی زیست‌بوم نوآوری ایران را، فقدان شرکت‌های بزرگ هایتک عنوان کرد و افزود: شرکت‌های لنگر فناوری، عامل اصلی تحرک زیست بوم هستند؛ آن‌ها با ایجاد تقاضای فناورانه، سرمایه‌گذاری جسورانه، خرید نوآوری و اتصال به بازارهای بزرگ، جریان رشد را پایدار می‌کنند.

وی تصریح کرد: بدون این بازیگران، استارت‌آپ‌ها در حلقه‌های کوچک باقی می‌مانند و مسیر رشد آن‌ها به بن‌بست می‌رسد.

شهیکی عنوان کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها، صرفاً بنگاه‌های تولیدی نیستند. آن‌ها نقش «پلتفرم‌های پیشران» را ایفا می‌کنند؛ یعنی به‌عنوان پیشران زنجیره نوآوری، بازارساز، سرمایه‌گذار و شریک توسعه فناوری عمل می‌کنند.

دکتر شهیکی افزود: هولدینگ‌های بزرگ در کشور، در صورت ایفای نقش فعال در زیست‌بوم نوآوری، می‌توانند به محرک توسعه فناوری، خلق شرکت‌های لنگر جدید و رشد صنایع هایتک کشور تبدیل شوند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم یکی از فاکتورهای مهم رشد اقتصادی اقتصاد ایران را عبور از اقتصاد منابع‌محور و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر فناوری و جریان پایدار نوآوری عنوان کرد و ادامه داد: در این مسیر، جامعه فناوری کشور و بدنه تکنوکراسی باید نقش پررنگی را بر عهده بگیرد؛ یعنی سیاست‌گذاری را به‌عنوان یک فرایند نوآورانه ببیند، ریسک کند، مدل‌های جدید حکمرانی فناوری را آزمایش کند و رابطه دولت، بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها را برقرار نماید.

شهیکی افزود: توسعه فناوری‌های نوظهور بدون اتصال به شبکه‌های جهانی، جذب سرمایه‌گذاری هوشمند و حضور فعال در زنجیره ارزش بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. اکوسیستم نوآوری کشور نیازمند نگاه نوآوری باز، مشارکت‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک است تا بتواند در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته رقابت‌پذیر شود.

وی همچنین در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید پارک فناوری قم ضمن تبیین راهبردهای جدید معاونت فناوری و نوآوری، بر ماموریت گرایی پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد و گفت: در این چارچوب، پارک فناوری قم ظرفیت آن را دارد که با یک انتخاب راهبردی، به کانون تخصصی «اقتصاد محتوا» در کشور تبدیل شود. اقتصاد محتوا به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد دیجیتال، بر پایه فناوری‌های نوین، پلتفرم‌های محتوایی، هوش مصنوعی، صنایع خلاق و رسانه‌های نسل جدید شکل می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان گفت: تمرکز هدفمند پارک علم و فناوری قم بر حوزه اقتصاد محتوا می‌تواند منجر به شکل‌گیری استارت‌آپ‌های مقیاس‌پذیر، شرکت‌های لنگرِ محتوامحور و خلق ارزش اقتصادی پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای شود.

