افتتاح دو مدرسه خیرساز در شهرستان هرند

به گزارش ایلنا، مدرسه ۳ کلاسه خیرساز سعید جعفری ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول پسرانه، در شرایطی به بهره‌برداری رسید که پیش از احداث آن، دانش‌آموزان روستای هاشم‌آباد هرند برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه اول ناچار بودند به روستاهای همجوار از جمله شریف‌آباد و باقرآباد مراجعه کنند؛ موضوعی که با افتتاح این مدرسه، گامی مؤثر در جهت تسهیل دسترسی دانش‌آموزان منطقه به فضای آموزشی استاندارد و تحقق عدالت آموزشی برداشته شد.

مدرسه ۳ کلاسه خیرساز دکتر سعید جعفری با زیربنای ۲۳۰ مترمربع احداث شده و دارای ۱۰۰۰ مترمربع محوطه‌سازی و ۱۵۰ متر دیوارکشی است. برای احداث این پروژه آموزشی، اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان هزینه شده که ۲ میلیارد تومان آن توسط نزدیکان زنده‌یاد دکتر سعید جعفری، بخشی با مشارکت اهالی روستا و مابقی از محل اعتبارات اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تأمین شده است.

در جریان این آیین، همچنین مراسم کلنگ‌زنی نمازخانه و سالن چندمنظوره زنده‌یاد حسن زهیری با حضور همسر گرامی ایشان، سرکار خانم طاهره زهیری، برگزار شد. خانم زهیری که از جوان‌ترین خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان به شمار می‌رود، با این اقدام خیرخواهانه، نقش مؤثری در توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی منطقه ایفا کرده است.

افتتاح مدرسه ۶ کلاسه خیرساز حاج عباس کنعانی

این مدرسه خیرساز در مقطع ابتدایی احداث شده و با دارا بودن ۶ کلاس درس، امکان تحصیل ۱۵۰ دانش‌آموز را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در ارتقای سرانه فضای آموزشی و بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان منطقه خواهد داشت.

برای ساخت این فضای آموزشی، اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان از محل مشارکت خیر نیک‌اندیش و همچنین اعتبارات نوسازی مدارس هزینه شده است. این پروژه در راستای توسعه عدالت آموزشی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب تعلیم و تربیت به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مدرسه خیرساز حاج عباس کنعانی دارای ۴۶۰ مترمربع زیربنا، ۱۸۰ متر دیوارکشی و یک‌هزار مترمربع محوطه‌سازی است که با استانداردهای آموزشی احداث شده و آماده خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان شهرستان هرند در سال تحصیلی جاری است.

