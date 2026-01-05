محدودیت تردد در آزادراه تهران-کرج برای اجرای عملیات عمرانی

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: در زمان اجرای عملیات، محور یادشده به‌صورت مقطعی مسدود است و رانندگان می‌توانند برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید همدانی و در صورت لزوم بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.

سردار کرمی‌اسد ضمن تأکید بر همکاری شهروندان با پلیس راه، از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم و تابلوهای هشداردهنده و انتخاب مسیرهای جایگزین، عوامل اجرایی و پلیس را در انجام ایمن و سریع این عملیات عمرانی یاری کنند.