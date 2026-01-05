خبرگزاری کار ایران
محدودیت تردد در آزادراه تهران-کرج برای اجرای عملیات عمرانی
رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای عملیات عمرانی نصب پل عابر پیاده بتنی در آزادراه تهران–کرج خبر داد و گفت: به‌منظور تأمین ایمنی تردد و اجرای این عملیات، محدودیت و انسداد مقطعی در بخشی از این آزادراه اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سردار احمد کرمی‌ اسد با بیان اینکه این عملیات در آزادراه تهران–کرج، باند جنوبی، محدوده پیکانشهر انجام می‌شود، افزود: اجرای پروژه ۱۷ و ۱۸ دی (چهارشنبه و پنجشنبه) و به‌مدت ۲ شب متوالی، در بازه زمانی ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: در زمان اجرای عملیات، محور یادشده به‌صورت مقطعی مسدود است و رانندگان می‌توانند برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید همدانی و در صورت لزوم بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.

سردار کرمی‌اسد ضمن تأکید بر همکاری شهروندان با پلیس راه، از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم و تابلوهای هشداردهنده و انتخاب مسیرهای جایگزین، عوامل اجرایی و پلیس را در انجام ایمن و سریع این عملیات عمرانی یاری کنند.

