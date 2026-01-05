خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۷۵۲ تن آرد قاچاق؛ ۳۹ نفر دستگیر شدند

کشف ۷۵۲ تن آرد قاچاق؛ ۳۹ نفر دستگیر شدند
کد خبر : 1737592
لینک کوتاه کپی شد.

کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در استان همدان با شناسایی و انهدام ۲ باند سازمان‌یافته قاچاق، ۷۵۲ تن آرد یارانه‌ای قاچاق را در قالب ۱۸ هزار و ۸۰۰ کیسه کشف و ضبط کردند.

به گزارش ایلنا از پلیس امنیت اقتصادی فراجا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر احتکار کالای اساسی طی یک ماه گذشته موفق شدند ۳۵ محموله آرد قاچاق متعلق به ۲ شبکه سازمان‌یافته را که در استان‌های مختلف فعالیت داشتند، توقیف کنند.

در این عملیات، ۷۵۲ تن آرد قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان کشف شد همچنین ۳۵ دستگاه خودروی سنگین توقیف، یک محل نگهداری آردهای قاچاق پلمب و ۳۹ نفر در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان دستگیرشده با استفاده از بارنامه‌ها و اسناد جعلی اقدام به قاچاق آرد یارانه‌ای کرده و پس از تبدیل آن به خوراک دام، با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند.

پلیس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق یا احتکار کالای اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی