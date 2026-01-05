کشف ۷۵۲ تن آرد قاچاق؛ ۳۹ نفر دستگیر شدند

در این عملیات، ۷۵۲ تن آرد قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان کشف شد همچنین ۳۵ دستگاه خودروی سنگین توقیف، یک محل نگهداری آردهای قاچاق پلمب و ۳۹ نفر در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان دستگیرشده با استفاده از بارنامه‌ها و اسناد جعلی اقدام به قاچاق آرد یارانه‌ای کرده و پس از تبدیل آن به خوراک دام، با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند.

پلیس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق یا احتکار کالای اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.