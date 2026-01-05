کشف ۷۵۲ تن آرد قاچاق؛ ۳۹ نفر دستگیر شدند
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در استان همدان با شناسایی و انهدام ۲ باند سازمانیافته قاچاق، ۷۵۲ تن آرد یارانهای قاچاق را در قالب ۱۸ هزار و ۸۰۰ کیسه کشف و ضبط کردند.
به گزارش ایلنا از پلیس امنیت اقتصادی فراجا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر احتکار کالای اساسی طی یک ماه گذشته موفق شدند ۳۵ محموله آرد قاچاق متعلق به ۲ شبکه سازمانیافته را که در استانهای مختلف فعالیت داشتند، توقیف کنند.
در این عملیات، ۷۵۲ تن آرد قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان کشف شد همچنین ۳۵ دستگاه خودروی سنگین توقیف، یک محل نگهداری آردهای قاچاق پلمب و ۳۹ نفر در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
بررسیها نشان میدهد متهمان دستگیرشده با استفاده از بارنامهها و اسناد جعلی اقدام به قاچاق آرد یارانهای کرده و پس از تبدیل آن به خوراک دام، با قیمت بالاتر به فروش میرساندند.
پلیس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق یا احتکار کالای اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.