تداوم هوای آلوده در تهران
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط ناسالم قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۱۲۴ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و ناسالم است.
میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۱۰ و در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.