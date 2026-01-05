بازگشت آلودگی هوا به شهرهای پرجمعیت

به گزارش ایلنا بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی، امروز در مناطقی از جنوب شرق، وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می شود.

دوشنبه خلیج فارس و دوشنبه و سه شنبه تنگه‌هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۸ و حداقل دمای آن به صفر درجه خواهد رسید.

