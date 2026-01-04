خبرگزاری کار ایران
کشف راز قتل راننده قمی در دشت آزادگان

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان از شناسایی و دستگیری عاملان قتل راننده خودروی نیسان در یک عملیات ضربتی خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "حسین بیت سیاح" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وصول نیابت قضایی از استان قم مبنی بر فقدان یک نفر راننده خودروی نیسان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، مأموران موفق شدند در کمتر از 8 ساعت، سرنخ‌هایی از متهمان و خودروی مورد نظر در شهرستان به دست آورند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی خودروی نیسان مفقودی توقیف وطی عملیاتی 3 نفر عاملان قتل دستگیر شدند.

سرهنگ بیت سیاح تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس و در مواجهه با مستندات و ادله محکم سرانجام به قتل راننده خودرو و دفن جسد مقتول در نقطه‌ای دورافتاده اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان خاطرنشان کرد: با راهنمایی متهم اصلی، محل دقیق دفن جسد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، عملیات نبش قبر انجام و جسد مقتول کشف و جهت بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ بیت‌سیاح در پایان با معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند، اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت شهروندان را به خطر بیندازند و پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

