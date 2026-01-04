سال ۹۴ در شرکت مترو ۷۷۵ میلیارد خرید اشتباه و بلااستفاده انجام شده است

به گزارش ایلنا، محمد آخوندی در سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه برای سال مالی ۱۴۰۳ با بیان اینکه تنها چند گزارش حسابرسی مربوط به سال قبل باقی مانده است، اظهار کرد: امیدواریم کمیسیون های مختلف گزارشات را بررسی و نکات مورد نظر خود را اعلام کنند.

وی افزود: بنده به عنوان عضو شورا این موضوع را می گویم که اگر نکته ای در عملکرد یک شرکت در گزارش حسابرسی وجود دارد و در سالهای طولانی تکرار شده است، به گفته مدیران شرکت ها و سازمان ها اگر ضرر و زیانی به مجموعه ها وارد شده باید در گزارشات لحاظ شود تا بتوان آن را حل و فصل و از گزارش حذف کرد. اگر مسئولی بی تدبیری کرده و به بیت المال ضرر زده کجا باید بررسی شود؟

آخوندی با بیان اینکه قبل از سال ۱۳۹۴ خرید اشتباهی صورت گرفته است، یادآور شد: ۷۷۵ میلیارد تومان به ارزش ریالی همان سال با این خرید به بیت المال ضرر زده شده است. باید دید که چه کسی دستور خرید داده، چه کسی خرید کرده و چه کسی از پول بیت المال برای خرید آن هزینه کرده است؟

وی در ادامه گفت: این تجهیزات خریداری شده و شهرهای دیگر نیز از آن استفاده نکردند و بدون استفاده باقی مانده است. این موضوع به دلیل حساسیت بحث حسابرسی دارد. مواردی با سطح پایین تر هم در شورا موجود است که در مورد آن تذکر داده می شود. اسنادی از ۱۰ سال قبل وجود دارد که در گزارشات لحاظ شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: یکی از دلایلی که گزارش مشروط سال قبل مترو به منصفانه تبدیل شده به این دلیل است که ۴۰ سند این شرکت حل و فصل شده است. سالهای گذشته این اقدام انجام نشده بود و امروز دوستان بار آن را بر دوش گرفته اند و در حال حل و فصل آن هستند.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا نیز با اشاره به بازدید از وضعیت اجرای عملیات عمرانی ایستگاه مترو پایانه شرق، گفت: تلاش ها با سرعت در حال انجام است که متروی پایانه شرق سریع تر به نتیجه برسد.

وی همچنین تصریح کرد: موضوع سیگنالینگ باید تعیین تکلیف شود؛ چراکه باتری های آن فاسد شده و قابلیت استفاده ندارد. باید به فکر این باشیم که ضایعاتی این تجهیزات را با خود ببرد. این نشان می دهد که سرمایه از بین رفته و سوخت شده است. این مورد را تعیین تکلیف کنند تا از گزارش حسابرسی حذف شود.

