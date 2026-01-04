خبرگزاری کار ایران
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه:

مسئولیت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان صرفا بر عهده آموزش و پرورش نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه گفت: مسئولیت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان صرفاً بر عهده آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همراهی کنند تا دانش‌آموزان بتوانند استعدادهای خود را به‌درستی شکوفا کرده و برای ساخت آینده کشور آماده شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه صبح یکشنبه ۱۴ دی ماه در حاشیه جلسه ستاد راهبردی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، در جمع خبرنگاران با قدردانی از برگزاری این جلسه، اظهار کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان یک موضوع بین‌دستگاهی است و نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب یک نهاد محدود کرد. به همین دلیل، ایجاد یک ائتلاف بین دستگاهی برای کنترل و کاهش این آسیب‌ها ضروری است. 

وی با اشاره به راه‌اندازی و توسعه سامانه «نماد» گفت: این سامانه در سال‌های گذشته طراحی و عملیاتی شده و اکنون به‌صورت برخط به دستگاه‌های همکار متصل است. از طریق این سامانه، ارجاعات به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و به محض شناسایی آسیب‌هایی مانند افت تحصیلی، ترک تحصیل، افسردگی یا مشکلات جسمی و روحی دانش‌آموزان، مداخلات مؤثر و به‌موقع آغاز می‌شود تا از گسترش آسیب‌ها جلوگیری و سرمایه‌های انسانی کشور حفظ شود. 

جهانگیر تأکید کرد: مسئولیت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان صرفاً بر عهده آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همراهی کنند تا دانش‌آموزان بتوانند استعدادهای خود را به‌درستی شکوفا کرده و برای ساخت آینده کشور آماده شوند. 

وی با اشاره به همکاری قوه قضاییه و آموزش و پرورش افزود: این همکاری در سال‌های اخیر بسیار مثبت و تنگاتنگ بوده و از طریق برنامه‌های مشترکی مانند «قاضی در مدرسه» در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم دانش‌آموزی دنبال می‌شود. این برنامه‌ها نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان، اولیا و مسئولان مدارس دارد و به ارتقای وضعیت اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان کمک می‌کند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، دانش‌آموزان در فضایی امن، شاداب و متعهدانه مسیر تحصیلی خود را طی کرده و نسل توانمندتری برای آینده ایران تربیت شود.

