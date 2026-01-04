وزیر آموزشوپرورش:
رسیدگی به آسیبهای اجتماعی کار یک دستگاه نیست
در حاشیه جلسه ستاد راهبردی نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان، وزیر آموزش و پرورش و معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه بر ضرورت همکاری بیندستگاهی برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان و حفاظت از سرمایههای انسانی کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، صبح یکشنبه ۱۴ دی ماه در حاشیه جلسه ستاد راهبردی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری منظم جلسات «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی» گفت: این جلسات در قالب شورای راهبری و با مشارکت شورای راهبری «نماد» بهصورت یک هفته در میان در سطح استانها برگزار میشود و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از همکاران ما بهصورت حضوری و برخط در آن مشارکت دارند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، روند کار بهصورت منسجم در حال پیگیری است.
وی با اشاره به برگزاری جلسهای با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، افزود: با توجه به مسئولیت دکتر جهانگیر در راهبری شورای عالی پیشگیری از جرم و نقش مهم قوه قضاییه در حوزه آسیبهای اجتماعی، از ایشان دعوت کردیم تا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آسیبهای اجتماعی در آموزش و پرورش، بهویژه در میان دانشآموزان، از رهنمودها و دیدگاههای ایشان بهرهمند شویم.
کاظمی این جلسه را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: نکات مهم و راهگشایی در این نشست مطرح شد و ما با جدیت بیشتری مسیر را ادامه خواهیم داد. نگاه ما مبتنی بر همافزایی دستگاههاست، چرا که رسیدگی به آسیبهای اجتماعی کار یک دستگاه نیست و همه نهادها باید در این زمینه همکاری داشته باشند تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.