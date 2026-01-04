خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شورای شهر:

استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است

استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
کد خبر : 1737119
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: استاندار تهران اعلام کرده ۱۵۰ هکتار آرامستان می‌سازد. فکر می‌کنم که وظایف را با هم اشتباه گرفته‌اند. همانطور که در حریم وارد شدند، در احداث آرامستان‌ها که علم و تخصص آن با شهرداری است هم ورود کردند.

به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی در سیصد و هشتاد و پنچمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مقام معظم رهبری پدری امت را بر عهده دارند، اظهار کرد: مردم در جنگ ۱۲ روزه منتظر شنیدن صدای ایشان بودند و حتی کسانی بعض داشتند، زیرا دیدند که تنها کسی که پناه آن‌هاست، نایب امام زمان (عج) است. 

وی با بیان اینکه پویش «در مقابل ایرانیان زانو بزنید» در مدتی پیش رونمایی شد، خاطرنشان کرد: پویش «تکرار خواهد شد» نیز به رویارویی صهیونیستم و یهود مسئله دار با ایران پرداخته بود و رونمایی از نماد فاتح خیبر بی‌بدیل بود و با ارتفاع ۱۲ و عرض ۱۴ متر ساخته و رونمایی شد که به نظر می‌رسد قبل از این چنین حجمی را شاهد نبودیم. 

نادعلی با اعلام اینکه ماجرا از روز به دنیا آمدن حضرت علی (ع) تا فاتح خیبر شب گذشته به نمایش گذاشته شد، تصریح کرد: خدمات شهید سلیمانی به امت اسلام نیز با استفاده از ظرفیت هنر به مردم نشان داده شد. این اقدام در شرایطی که همواره باید برای دنیا پیام داشته باشیم، اقدام بسیار خوبی است. 

به گزارش شهر، وی همچنین تصریح کرد: استاندار تهران اعلام کرده بود که ۱۵۰ هکتار آرامستان می‌سازد. فکر می‌کنم که وظایف را با هم اشتباه گرفته اند. همانطور که در حریم وارد شدند، در احداث آرامستان‌ها که علم و تخصص آن با شهرداری است، ورود کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی