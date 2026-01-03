خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همکاری مشترک سه نهاد برای شناسایی منشأ آلودگی هوای تهران

همکاری مشترک سه نهاد برای شناسایی منشأ آلودگی هوای تهران
کد خبر : 1736741
لینک کوتاه کپی شد.

سه نهاد تخصصی در حوزه محیط‌زیست و پایش کیفیت هوا با هدف شناسایی منشأ و سهم منابع تولید «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» و «ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون» در شهر تهران، توافق‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای را برای انجام مطالعات جامع و علمی آلودگی هوا در دست اجرا قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، در راستای توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و ارتقای مدیریت کیفیت هوا، توافق‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای میان مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران انجام شده تست.

هدف از انعقاد این توافق‌نامه، انجام مطالعات جامع و دقیق برای منشأیابی «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» و «ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون»  در شهر تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی طرفین است؛ همکاری‌ که با تمرکز بر شناسایی، سهم‌بندی و کنترل منابع آلاینده، کاهش اثرات زیان‌بار آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و محیط‌زیست را دنبال می‌کند.

بر اساس این توافق، به‌منظور تضمین دقت علمی و جامعیت مطالعات، مجری طرح پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران که دارای تخصص و سابقه مرتبط در حوزه آلودگی هوا و پیامدهای بهداشتی آن است، انتخاب شده است.

همچنین طرفین متعهد شده‌اند در حوزه‌هایی از جمله تأمین تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی اندازه‌گیری، مکان یابی نقاط مناسب نمونه‌برداری، ارائه و تحلیل داده‌ها، انجام آنالیزهای تخصصی ذرات معلق، تعیین سهم منابع انتشار و اجرای مدل‌های پیشرفته منشأیابی با یکدیگر همکاری کنند.

براساس این گزارش توسعه همکاری‌های اجرایی و تقویت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی میان این سه نهاد، با هدف ارتقای توان ملی در مدیریت و کاهش آلودگی هوا، از دیگر محورهای مهم این توافق‌نامه سه‌جانبه به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی