آسیب به آمبولانس توسط " معترضان در پایتخت "
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران خبر داد که یک آمبولانس این سازمان در پایتخت از سوی معترضان آسیب دیده است.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران گفت: ساعاتی پیش در شرق تهران، یکی از آمبولانسهای اورژانس استان تهران که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی بود، با آسیبدیدگی از سوی معترضان و اغتشاشگران مواجه شد؛ اتفاقی که متأسفانه روند خدمترسانی به بیمار را با اختلال روبهرو کرد.
وی ادامه داد: اورژانس استان تهران ضمن احترام و درک دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم عزیز با تأکید بر مأموریت انسانی و حیاتی ناوگان عملیاتی خود، با توجه به کمبودها و کاستی ها در حوزه ی فوریت های پزشکی و به ویژه ناوگان خدمت رسان، یادآور میشود هرگونه آسیب به آمبولانسها میتواند به صورت مستقیم سلامت و جان شهروندانی را که چشمانتظار کمک هستند، به خطر بیندازد.
سخنگوی اورژانس تهران گفت: اورژانس استان تهران تاکید میکند ناوگان اورژانس ۱۱۵ در همه لحظات "تنها" برای نجات جان انسانها به کار گرفته میشود.