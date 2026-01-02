خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران به‌زودی وارد مدار می‌شود

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران به‌زودی وارد مدار می‌شود
کد خبر : 1736503
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف کاهش خاموشی‌ها و توسعه انرژی‌های پاک، بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران بهمن‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش   ایلنا، شهر تهران در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش خاموشی‌ها، گام مهمی برداشته است. بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی متعلق به شهرداری تهران با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات، به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

این نیروگاه خورشیدی در منطقه یک تهران و در بوستان گلابدره احداث شده است. تاکنون دو پنل ۵۰ کیلوواتی آن نصب و راه‌اندازی شده و پنل سوم نیز در مرحله نهایی نصب قرار دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این نیروگاه هم‌زمان با ایام دهه فجر به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.

با آغاز فعالیت این نیروگاه، سالانه بیش از ۲۲۵ مگاوات‌ساعت برق پاک به شبکه برق سراسری کشور تزریق می‌شود. همچنین بهره‌برداری از آن از انتشار حدود ۱۷۰ تن گاز دی‌اکسیدکربن در سال جلوگیری خواهد کرد؛ رقمی قابل توجه که نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند.

در همین راستا، آمارها نشان می‌دهد طی سه سال گذشته میزان تولید برق خورشیدی در تهران حدود یک‌ونیم برابر افزایش یافته است؛ روندی مثبت که بیانگر توجه جدی مدیریت شهری به توسعه انرژی‌های پاک و پایدار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی