بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران بهزودی وارد مدار میشود
با هدف کاهش خاموشیها و توسعه انرژیهای پاک، بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران بهمنماه به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ایلنا، شهر تهران در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش خاموشیها، گام مهمی برداشته است. بزرگترین نیروگاه خورشیدی متعلق به شهرداری تهران با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات، بهزودی وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
این نیروگاه خورشیدی در منطقه یک تهران و در بوستان گلابدره احداث شده است. تاکنون دو پنل ۵۰ کیلوواتی آن نصب و راهاندازی شده و پنل سوم نیز در مرحله نهایی نصب قرار دارد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این نیروگاه همزمان با ایام دهه فجر به بهرهبرداری رسمی خواهد رسید.
با آغاز فعالیت این نیروگاه، سالانه بیش از ۲۲۵ مگاواتساعت برق پاک به شبکه برق سراسری کشور تزریق میشود. همچنین بهرهبرداری از آن از انتشار حدود ۱۷۰ تن گاز دیاکسیدکربن در سال جلوگیری خواهد کرد؛ رقمی قابل توجه که نقش مهمی در کاهش آلایندههای زیستمحیطی ایفا میکند.
در همین راستا، آمارها نشان میدهد طی سه سال گذشته میزان تولید برق خورشیدی در تهران حدود یکونیم برابر افزایش یافته است؛ روندی مثبت که بیانگر توجه جدی مدیریت شهری به توسعه انرژیهای پاک و پایدار است.