وزیر آموزش و پرورش:
خط اصلی تعلیم و تربیت، اثرگذاری برنامهها و اقدامات در مدرسه است
وزیر آموزش و پرورش در نشست مشترک رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، گفت: خط اصلی تعلیم و تربیت، اثرگذاری برنامهها و اقدامات در مدرسه است و هر آنچه قصد تحقق آن را داریم باید در مدرسه نمود پیدا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش در نشست مشترک رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با محوریت «نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی» و بررسی نظام مسائل آموزش و پرورش، اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده حاکی از شکلگیری انسجام و انگیزه بالا در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه استان است که این امر نویدبخش تداوم حرکت رو به جلوی آموزش و پرورش خراسان رضوی است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه فرهنگی و دیربازده است، افزود: هر اقدام و برنامهای در این حوزه حداقل یک دوره تحصیلی زمان میبرد تا به نتیجه برسد، بنابراین استمرار موفقیتها نیازمند برنامهریزی، تمرکز بر مأموریت و حفظ انسجام فرهنگی است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت کشور، تصریح کرد: بالاترین سرمایه هر دستگاه، انسجام فرهنگی است و امروز نیز مهمترین سرمایه کشور، انسجام اجتماعی و فرهنگی است؛ موضوعی که نمونه بارز آن را در همبستگی ملی و تجربههای زیستی کشور شاهد بودهایم.
کاظمی تمرکز بر برنامه، هدفگذاری و استفاده بهینه از فرصتها را ضروری دانست و گفت: فرصت خدمت کوتاه است و در این دوره نباید به چیزی جز کار و خدمت در عرصه آموزش و پرورش اندیشید. تمام دغدغه مدیران باید خدمت به مردم باشد که این مسیر بر سه پایه ایمان، عشق به کار و برنامهریزی استوار است.
در ادامه این نشست، کاظمی با اشاره به برنامههای پیشرو، گفت: مقرر شده است رؤسای ادارات آموزش و پرورش شاخصهای اعلامشده را در قالب شاخصهای تحقق ارائه دهند و برای کاهش ترک تحصیل و ارتقای معدل دانشآموزان، برنامههای مشخص و قابل ارزیابی در سطح مدارس تدوین شود.
وی افزود: تحلیلها باید بهصورت مدرسهمحور در اختیار مدیران قرار گیرد تا تصمیمگیریها مبتنی بر دادههای دقیق و واقعی انجام شود.