گسترش همکاری های دو سازمان مهم انتظامی و آموزش و پرورش
در دیدار فرمانده حفاظت از شخصیت ها و دژبان فراجا با وزیر آموزش و پرورش بر گسترش همکاری های دو سازمان مهم انتظامی و آموزش و پرورش تاکید شد.
به گزارش ایلنا، سردار «سلمان آدینه وند» فرمانده حفاظت از شخصیتها و دژبان فراجا با حضور در وزارت آموزش و پرورش در دیدار با «علیرظا کاظمی» وزیر این وزارتخانه ضمن ارج نهادن به جایگاه ویژه آموزش و پرورش و نقش الهی معلمان در پرورش و تهذیب نسلهای جوان و آینده دار برای هدایت کشور و نظام به سمت قلههای تعالی و پیشرفت، جایگاه امروز خود را مدیون معلمان دلسوز و فداکار دانست.
فرمانده حفاظت از شخصیتها و دژبان فراجا همکاری دو سازمان مهم انتظامی و آموزش و پرورش را راهبردی دانسته و بر ضرورت گسترش همکاریهای این دو نهاد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، «علیرظا کاظمی» وزیر آموزش و پرورش نیز در این دیدار ثبات و پایداری امنیت کشور را مرهون جانفشانی مدافعان امنیت به ویژه نیروهای مجاهد انتظامی دانسته و از زحمات و تلاشهای عزیزان انتظامی کشور بالاخص کارکنان خدوم فرماندهی حفاظت از شخصیتها قدردانی کرد.