طرح سرباز امریه دانشبنیان دو سال دیگر تمدید شد
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان گفت:طرح سرباز امریه شرکتهای دانشبنیان با پیگیری مستمر و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح برای دو سال دیگر تمدید شد.
به گزارش ایلنا، این تمدید، نشانهای روشن از حمایت پیوسته معاونت علمی ریاستجمهوری و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح از زیستبوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان کشور است.
امرایی، با اشاره به اثرگذاری چشمگیر این طرح اظهار داشت: طرح امریه سربازی دانشبنیان که ویژه نیروهای کلیدی و متخصص شرکتهای دانشبنیان طراحی شده است، ضمن حفظ پویایی شرکتها، نقش مؤثری در اشتغال پایدار برای دانشآموختگان دانشگاهی و پیشبرد اهداف اقتصاد دانشبنیان ایفا میکند.
وی افزود: طرح امریه سربازی در شرکتهای دانشبنیان، یکی از موفقترین برنامههای حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری کشور بوده است. حفظ و نگهداشت نیروی کلیدی (از جمله بنیانگذاران، مدیران فنی و نیروهای تحقیق و توسعه)، کاهش چشمگیر نرخ مهاجرت در میان شرکتکنندگان طرح، تبدیل دوره خدمت به اشتغال پایدار و ورود به بازار کار، و تأثیرگذاری بر تولید و توسعه محصول از مهمترین اثربخشیهای این طرح است.
به گفته این مقام مسئول، سالانه نزدیک به ۱۵۰۰ نیروی نخبه و متخصص این امکان را دارند که با تأیید و نظارت معاونت علمی ریاستجمهوری و معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت سربازی خود را در شرکتهای دانشبنیان و دقیقاً در حوزه تخصصی خود سپری کنند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، امکان ثبتنام برای طرح امریه تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۴ از فردا در سامانه معاونت علمی فراهم خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند جزئیات ثبتنام را از طریق سامانههای رسمی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری پیگیری کنند.