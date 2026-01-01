عوامل خطر بیماریهای عروقی را بشناسیم
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر اهمیت پیشگیری، تغییر سبک زندگی و تشخیص زودهنگام بیماریهای عروقی گفت: این اقدامات میتواند ضمن نجات جان بیماران به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کند.
به گزارش ایلنا، دکتر «مقداد قاسمی گرجی» فوق تخصص جراحی عروق و اندوواسکولار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابتلا به بیماریهای عروقی را ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی و سبک زندگی عنوان کرد و افزود: برخی عوامل مانند وراثت، ژنتیک و جنسیت غیرقابل تغییرند، اما بخش بزرگی از ریسک فاکتورها به رفتارها و عادات روزمره ما بستگی دارد.
وی رژیم غذایی ناسالم، مصرف مواد غذایی پرچرب و حاوی کلسترول بالا و افزایش چربی خون را از عوامل اصلی تخریب عروق دانست و گفت: همچنین کنترل قند خون در بیماران دیابتی اهمیت ویژهای دارد، زیرا قند خون بالا دیواره رگها را سفت و شکننده کرده و مسیر جریان خون را مختل میکند.
کم تحرکی از دلایل مهم بروز بیماریهای عروقی است
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازعدم تحرک کافی را یکی از دلایل مهم بروز بیماریهای عروقی برشمرد و افزود: اگر فرد بسته به شرایط خود با نظر پزشک متخصص، حداقل چهار روز در هفته و هر بار حدود ۴۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته باشد، جریان خون بهبود یافته و مقاومت عروقی کاهش مییابد. تحرک منظم نه تنها از ابتلا به چاقی و دیابت پیشگیری میکند، بلکه نقش مستقیم در سلامت عروق دارد.
دخانیات عامل شروع و تشدید بیماری
دکتر قاسمی گرجی مصرف دخانیات را از قویترین عوامل ابتلا و تشدید بیماریهای عروقی ذکر کرد و گفت: نیکوتین و مواد شیمیایی موجود در سیگار، قلیان و مواد مخدر باعث تنگی و سختی رگها و انسداد جریان خون میشوند. حتی مصرف کم سیگار میتواند فرایند بیماری را شروع کند، بهویژه در افرادی که به بیماریهایی مانند برگر یا التهاب و گرفتگی رگهای دست و پا مبتلا هستند.
وی افزود: ترک مصرف دخانیات روند پیشرفت بیماری را کند میکند و شانس انسداد عروقی را به شدت کاهش میدهد. بیماران با سابقه بیماریهای قلبی یا فشار خون، در صورت مصرف سیگار، خطر آسیبهای عروقی آنها افزایش میباید.
علائم هشداردهنده بیماریهای عروقی
این فوق تخصص جراحی عروق در توضیح علائم هشداردهنده گفت: تمام اندامهای بدن برای ادامه حیات به جریان خون وابستهاند. کاهش خونرسانی به مغز منجر به سکته مغزی میشود و اگر در اندامهای تحتانی رخ دهد، بیمار درد هنگام راهرفتن، خستگی زودرس، تغییر رنگ پا، سیاه شدن انگشتان و حتی زخمهای مزمن را تجربه میکند.
به گزارش وبدا، دکتر قاسمی گرجی تصریح کرد: کاهش توان حرکتی، سردی اندام و زخمهای دیرترمیم نیز میتواند نشانه اختلال جریان خون باشد و باید هرچه زودتر توسط پزشک متخصص بررسی شود.
توصیههای پیشگیری و تغییر سبک زندگی
وی در پایان با اشاره به اینکه پیشگیری همیشه سادهتر و مؤثرتر از درمان است، یادآور شد: با اصلاح سبک زندگی از جمله تغذیه سالم، کنترل قند و چربی خون، فعالیت بدنی منظم و پرهیز از استعمال دخانیات میتوان از ابتلا به بسیاری از بیماریهای عروقی جلوگیری کرد. همچنین ترک سیگار و دوری از محیطهای آلوده به دود، نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای عروقی دارد.