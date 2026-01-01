خبرگزاری کار ایران
طرح سرباز امریه دانش‌بنیان ۲ سال دیگر تمدید شد
طرح «سرباز امریه» شرکت‌های دانش‌بنیان با پیگیری معاونت علمی برای دو سال دیگر تمدید شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرد: در تصمیمی راهبردی و ارزشمند، طرح سرباز امریه شرکت‌های دانش‌بنیان با پیگیری مستمر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح برای دو سال دیگر تمدید شد. 

وی گفت: این تمدید، نشانه‌ای روشن از حمایت پیوسته معاونت علمی ریاست‌جمهوری و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح از زیست‌بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور است. 

امرایی، با اشاره به اثرگذاری چشمگیر این طرح اظهار داشت: طرح امریه سربازی دانش‌بنیان که ویژه نیروهای کلیدی و متخصص شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده است، ضمن حفظ پویایی شرکت‌ها، نقش مؤثری در اشتغال پایدار برای دانش‌آموختگان دانشگاهی و پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کند. 

وی افزود: طرح امریه سربازی در شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری کشور بوده است. حفظ و نگهداشت نیروی کلیدی (از جمله بنیان‌گذاران، مدیران فنی و نیروهای تحقیق و توسعه)، کاهش چشمگیر نرخ مهاجرت در میان شرکت‌کنندگان طرح، تبدیل دوره خدمت به اشتغال پایدار و ورود به بازار کار، و تأثیرگذاری بر تولید و توسعه محصول از مهمترین اثربخشی‌های این طرح است. 

به گفته این مقام مسئول، سالانه نزدیک به ۱۵۰۰ نیروی نخبه و متخصص این امکان را دارند که با تأیید و نظارت معاونت علمی ریاست‌جمهوری و معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت سربازی خود را در شرکت‌های دانش‌بنیان و دقیقاً در حوزه تخصصی خود سپری کنند. 

امکان ثبت‌نام برای طرح امریه تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۴ از فردا در سامانه معاونت علمی فراهم خواهد بود.

