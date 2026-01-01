مددکاری اجتماعی، پشتوانه سلامت روان دانشجویان/ تنها ۶۷ مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی در کشور فعال است

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به نقش مهم حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تأکید کرد: دانشجویان با هدف پزشک شدن، پرستار شدن، داروساز شدن یا کسب مهارت‌های تخصصی وارد دانشگاه می‌شوند، اما اگر در کنار این آموزش‌ها، مهارت‌های ارتباطی، همدلی، درک متقابل و امید به آینده در آنان تقویت نشود، نمی‌توان انتظار اثرگذاری اجتماعی پایدار داشت.

وی افزود: تمامی تحولات بزرگ در تاریخ جوامع انسانی، حاصل تلاش انسان‌هایی بوده است که به آینده امیدوار بوده و باور داشته‌اند می‌توانند تغییر ایجاد کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: اثرگذاری اجتماعی نیازمند بستر مناسب آموزش، تمرین، فرصت‌سازی و پرورش همدلی است و این مسئولیتی است که نهاد دانشگاه باید به‌صورت جدی به آن بپردازد. در همین راستا، فعالیت مراکز مشاوره، کمیته‌های انضباطی و ساختارهای حمایتی دانشجویی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر نقش اصلاح‌گرانه کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها تصریح کرد: این کمیته‌ها صرفاً محل صدور حکم نیستند، بلکه باید با رویکردی پدرانه، حمایتی و اصلاح‌گرانه عمل کنند؛ به‌گونه‌ای که دانشجو حتی در شرایط آسیب‌دیدگی، همچنان مورد توجه، حمایت و هدایت قرار گیرد.

حبیبی خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشجویان نخبه و رتبه‌های برتر کشور، به‌دلیل فشارهای روانی، رقابت‌های سنگین و مشکلات فردی یا اجتماعی، دچار آسیب‌هایی می‌شوند که گاه به ناامیدی یا افکار خودکشی می‌انجامد. در چنین شرایطی، وظیفه دانشگاه و نظام سلامت، صرفاً اعمال تنبیه یا حذف نیست، بلکه باید با رویکردی حمایتی، امید به آینده را در آنان احیا کرده و مسیر بازگشت سالم آنان به جامعه و عرصه خدمت را هموار سازد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت زیرساخت‌ها اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۶۷ مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی در کشور فعال است که با وجود عملکرد مؤثر، پاسخگوی همه نیازها نیست. از این‌رو، حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نیازمند بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مددکاران اجتماعی و توسعه همکاری نزدیک‌تر با این حرفه ارزشمند است.

در ادامه، از تلاش‌های اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان در تدوین و پیشبرد برنامه‌های مددکاری اجتماعی در نظام سلامت تقدیر کرد و تأکید نمود: مسیر فعالیت‌های اجتماعی در نظام سلامت به سمتی در حال حرکت است که با آرمان‌های پیشگامان این حوزه و نگاه انسانی و جامعه‌محور اساتید این عرصه هم‌راستاست؛ نگاهی که هدف آن همراهی با افراد آسیب‌دیده، توانمندسازی آنان و بازگرداندن مؤثرشان به جامعه است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین بر آمادگی کامل برای استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای مددکاران اجتماعی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به امید، همدلی و انسجام اجتماعی نیاز دارد. نباید ناخواسته ناامیدی تولید کنیم، بلکه باید امید به آینده را در نسل جوان تقویت کنیم تا باور داشته باشند می‌توانند کشور خود را بسازند و در مسیر توسعه و پیشرفت ایران عزیز نقش‌آفرین باشند.

دکتر حبیبی در پایان افزود: این مسیر از دوران کودکی، آموزش، مدرسه، دانشگاه و نهادهای تربیتی آغاز می‌شود و با ترویج فرهنگ همدلی، خدمت، محبت و مسئولیت‌پذیری استمرار می‌یابد؛ مسیری که تنها با تلاش، نظم، همت جمعی و توکل بر خدا می‌توان به جامعه‌ای همدل، پویا و شاداب دست یافت.

انتهای پیام/