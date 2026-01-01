خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت:

مددکاری اجتماعی، پشتوانه سلامت روان دانشجویان/ تنها ۶۷ مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی در کشور فعال است

مددکاری اجتماعی، پشتوانه سلامت روان دانشجویان/ تنها ۶۷ مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی در کشور فعال است
کد خبر : 1736189
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ضمن تبریک روز مددکار اجتماعی، انتخاب هم‌زمان این روز با میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را اقدامی شایسته توصیف کرد و گفت: حضرت علی (ع) نماد والای دستگیری، حمایت از انسان‌ها و مددکاری حقیقی در تاریخ اسلام هستند و این تقارن، معنا و ارزش ویژه‌ای به روز مددکار اجتماعی بخشیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به نقش مهم حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تأکید کرد: دانشجویان با هدف پزشک شدن، پرستار شدن، داروساز شدن یا کسب مهارت‌های تخصصی وارد دانشگاه می‌شوند، اما اگر در کنار این آموزش‌ها، مهارت‌های ارتباطی، همدلی، درک متقابل و امید به آینده در آنان تقویت نشود، نمی‌توان انتظار اثرگذاری اجتماعی پایدار داشت. 

وی افزود: تمامی تحولات بزرگ در تاریخ جوامع انسانی، حاصل تلاش انسان‌هایی بوده است که به آینده امیدوار بوده و باور داشته‌اند می‌توانند تغییر ایجاد کنند. 

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: اثرگذاری اجتماعی نیازمند بستر مناسب آموزش، تمرین، فرصت‌سازی و پرورش همدلی است و این مسئولیتی است که نهاد دانشگاه باید به‌صورت جدی به آن بپردازد. در همین راستا، فعالیت مراکز مشاوره، کمیته‌های انضباطی و ساختارهای حمایتی دانشجویی از اهمیت بالایی برخوردار است. 

وی با تأکید بر نقش اصلاح‌گرانه کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها تصریح کرد: این کمیته‌ها صرفاً محل صدور حکم نیستند، بلکه باید با رویکردی پدرانه، حمایتی و اصلاح‌گرانه عمل کنند؛ به‌گونه‌ای که دانشجو حتی در شرایط آسیب‌دیدگی، همچنان مورد توجه، حمایت و هدایت قرار گیرد. 

حبیبی خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشجویان نخبه و رتبه‌های برتر کشور، به‌دلیل فشارهای روانی، رقابت‌های سنگین و مشکلات فردی یا اجتماعی، دچار آسیب‌هایی می‌شوند که گاه به ناامیدی یا افکار خودکشی می‌انجامد. در چنین شرایطی، وظیفه دانشگاه و نظام سلامت، صرفاً اعمال تنبیه یا حذف نیست، بلکه باید با رویکردی حمایتی، امید به آینده را در آنان احیا کرده و مسیر بازگشت سالم آنان به جامعه و عرصه خدمت را هموار سازد. 

وی همچنین با اشاره به محدودیت زیرساخت‌ها اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۶۷ مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی در کشور فعال است که با وجود عملکرد مؤثر، پاسخگوی همه نیازها نیست. از این‌رو، حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نیازمند بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مددکاران اجتماعی و توسعه همکاری نزدیک‌تر با این حرفه ارزشمند است. 

در ادامه، از تلاش‌های اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان در تدوین و پیشبرد برنامه‌های مددکاری اجتماعی در نظام سلامت تقدیر کرد و تأکید نمود: مسیر فعالیت‌های اجتماعی در نظام سلامت به سمتی در حال حرکت است که با آرمان‌های پیشگامان این حوزه و نگاه انسانی و جامعه‌محور اساتید این عرصه هم‌راستاست؛ نگاهی که هدف آن همراهی با افراد آسیب‌دیده، توانمندسازی آنان و بازگرداندن مؤثرشان به جامعه است. 

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین بر آمادگی کامل برای استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای مددکاران اجتماعی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به امید، همدلی و انسجام اجتماعی نیاز دارد. نباید ناخواسته ناامیدی تولید کنیم، بلکه باید امید به آینده را در نسل جوان تقویت کنیم تا باور داشته باشند می‌توانند کشور خود را بسازند و در مسیر توسعه و پیشرفت ایران عزیز نقش‌آفرین باشند. 

دکتر حبیبی در پایان افزود: این مسیر از دوران کودکی، آموزش، مدرسه، دانشگاه و نهادهای تربیتی آغاز می‌شود و با ترویج فرهنگ همدلی، خدمت، محبت و مسئولیت‌پذیری استمرار می‌یابد؛ مسیری که تنها با تلاش، نظم، همت جمعی و توکل بر خدا می‌توان به جامعه‌ای همدل، پویا و شاداب دست یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی