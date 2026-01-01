خبرگزاری کار ایران
نجات جان مرزنشینان گرفتار در برف و کولاک

کد خبر : 1736175
فرمانده هنگ مرزی ماکو از اعزام مرزبانان و نجات شبانه مرزنشینان گرفتار در برف و کولاک خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «مهدی حبیب زاده» در تشریح این خبر گفت: با توجه به بارش سنگین برف در مناطق مرزی کلیساکندی و انسداد راه‌های مواصلاتی مرزبانان به منظور بازگشایی مسیرهای مسدود و برف گیر اقدام و یک خانواده مرزنشین گرفتار در برف و کولاک را به صورت شبانه از مرگ حتمی نجات دادند. 

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: این حادثه زمانی رخ داد که این خانواده مرزنشین با یک دستگاه خودرو وانت قصد عزیمت به روستای جمال کندی را داشتند که در مسیر به دلیل مسدود شدن جاده، گرفتار برف و کولاک شده بودند که پس از مطلع شدن مرزبانان بلافاصله مسیر فوق بازگشایی و این خانواده گرفتار نیز نجات یافتند. 

وی افزود: ایجاد امنیت پایدار در مرز نیازمند اقدامات فرهنگی و اجتماعی و همچنین امداد رسانی در مواقع اضطراری به مرزنشینان است که این امر یکی از اولویت‌های ذاتی مرزبانان می‌باشد چرا که روستائیان مرزنشین از ولی نعمتان این مرز و بوم هستند. 

به گزارش پلیس، فرمانده هنگ مرزی ماکو در پایان این خبر گفت: همدلی، همراهی و حمایت مرزبانان از مرزنشینان موجب افزایش تعامل و همکاری و ارتقاء امید و اعتماد متقابل و بستر ساز اجرای موفق ماموریت‌های سازمانی می‌گردد.

