خبرگزاری کار ایران
کشف ۴۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز در شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف ۴۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محمدرضا رضایی» گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از خبری مبنی نگهداری تعدادی ماینر غیرمجاز در یک منزل مسکونی واقع در یکی از محله‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 

وی افزود: ماموران انتظامی به همراه بازرسین اداره برق با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل ۴۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز را کشف کردند. 

به گزارش پلیس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و مالک به مرجع قانونی معرفی شد.

