ترافیک در معابر پایتخت روان است
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی و روان در معابر حال حاضر شهر تهران در روز پنج شنبه یازدهم دی ماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر خلوت پایتخت گفت: وضعیت تردد خودروها در صبح روز پنج شنبه، در معابر تهران همچنان در وضعیت عادی و روان است و اما پیش بینی میشود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابانها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.
وی در ادامه افزود: مراقب سرعت و سبقتهای غیر مجاز باشیم چرا که انجام حرکات خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را بهدنبال خواهد داشت که متاسفانه باعث به خطر انداختن جان خود و دیگر همشهریان عزیز خواهد شد با توجه به خلوتی معابر پایتخت، میبایست همیشه و در همه حال با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه و داشتن دقت همراه با تمرکز، در سطح شهر تردد کنید.
سرعتهای بالا در هنگام رانندگی در بروز تصادفات بسیار موثر بوده و متاسفانه حادثهای تلخ و ناگوار را رقم میزنند که صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهند داشت.
بیایید؛ با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح ترافیک را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی ایمن را تجربه کنیم.