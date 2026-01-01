وی افزود: با توجه به قرار گرفتن ایستگاه‌های مصلی امام خمینی (ره) و شهید بهشتی در مجاورت محل برگزاری مراسم، متروی تهران از ساعاتی پیش از آغاز مراسم تا پایان آن، با حداکثر توان عملیاتی و ظرفیت ناوگان، خدمات‌رسانی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

لطفی با اشاره به اقدامات عمرانی در ایستگاه‌های مذکور، تأکید کرد: علی‌رغم انجام عملیات ساختمانی و توسعه‌ای در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه ایستگاه‌های مصلی امام خمینی (ره) و شهید بهشتی، خدمات‌رسانی مترو در این ایستگاه‌ها بدون وقفه و مطابق برنامه انجام خواهد شد و تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی، نظم و رفاه شهروندان به‌طور کامل فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان از شهروندان خواست با استفاده از مترو به‌عنوان سریع‌ترین، ایمن‌ترین و پاک‌ترین شیوه حمل‌ونقل عمومی، مجموعه مدیریت شهری را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم یاری کنند.