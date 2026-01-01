خبرگزاری کار ایران
آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات‌رسانی ویژه در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات‌رسانی ویژه در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل این شرکت برای خدمات‌رسانی مطلوب، ایمن و منظم به شرکت‌کنندگان در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، مسعود لطفی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: مراسم ششمین سالگرد شهادت این شهید والامقام، روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و متروی تهران با برنامه‌ریزی دقیق و تمهیدات ویژه، آماده خدمات‌رسانی حداکثری به شهروندان و شرکت‌کنندگان در این مراسم است.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن ایستگاه‌های مصلی امام خمینی (ره) و شهید بهشتی در مجاورت محل برگزاری مراسم، متروی تهران از ساعاتی پیش از آغاز مراسم تا پایان آن، با حداکثر توان عملیاتی و ظرفیت ناوگان، خدمات‌رسانی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

لطفی با اشاره به اقدامات عمرانی در ایستگاه‌های مذکور، تأکید کرد: علی‌رغم انجام عملیات ساختمانی و توسعه‌ای در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه ایستگاه‌های مصلی امام خمینی (ره) و شهید بهشتی، خدمات‌رسانی مترو در این ایستگاه‌ها بدون وقفه و مطابق برنامه انجام خواهد شد و تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی، نظم و رفاه شهروندان به‌طور کامل فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان از شهروندان خواست با استفاده از مترو به‌عنوان سریع‌ترین، ایمن‌ترین و پاک‌ترین شیوه حمل‌ونقل عمومی، مجموعه مدیریت شهری را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم یاری کنند.

