کشف محموله بزرگ مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی در مرز سراوان

به گزارش ایلنا، سردار «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به تلاش بی‌امان مرزبانان در راستای مبارزه با قاچاق موادمخدر، گفت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان موادمخدر در جهت انتقال مواد اولیه مخدر صنعتی به داخل کشور مطلع و سریعاً با تشکیل تیم‌های عملیاتی و انسداد مسیرهای احتمالی در نقاط مختلف مرزی، عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کرده تا جایی که قاچاقچیان مجبور به دپو محموله خود در منطقه مرزی شدند.

وی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان، افزود: در ادامه گسترش فعالیت‌های اطلاعاتی و رد زنی مسیرهای تردد قاچاقچیان، منطقه مورد نظر شناسایی و نیروهای عملیاتی مرزبانی وارد عمل شده و در اقدامی موفق به شناسایی دقیق محل دپو محموله همراه قاچاقچیان شدند.

فرمانده مرزبانی انتظامی خاطرنشان کرد: مرزبانان در این عملیات تعداد ۱۷ گالن ۶۰ لیتری شامل؛ ۱۰۲۰ لیتر حاوی مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی را که با هدف انتقال به عمق کشور توسط قاچاقچیان داشت را کشف کردند.

به گزارش پلیس، سردار «گودرزی» در پایان از همکاری خوب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین مرزنشینان عزیز با مجموعه مرزبانی و نقش مؤثر آنان در برقراری امنیت پایدار و کنترل مرزهای جنوب شرق کشور قدردانی کرد.

