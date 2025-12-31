خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد:

کشف محموله بزرگ مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی در مرز سراوان

کشف محموله بزرگ مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی در مرز سراوان
کد خبر : 1735869
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان در پی کار گسترده اطلاعاتی موفق به کشف ۱۰۲۰ لیتر مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی قبل از ورود به کشور و در نقطه صفر مرزی شدند.

به گزارش ایلنا، سردار «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به تلاش بی‌امان مرزبانان در راستای مبارزه با قاچاق موادمخدر، گفت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان موادمخدر در جهت انتقال مواد اولیه مخدر صنعتی به داخل کشور مطلع و سریعاً با تشکیل تیم‌های عملیاتی و انسداد مسیرهای احتمالی در نقاط مختلف مرزی، عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کرده تا جایی که قاچاقچیان مجبور به دپو محموله خود در منطقه مرزی شدند. 

وی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان، افزود: در ادامه گسترش فعالیت‌های اطلاعاتی و رد زنی مسیرهای تردد قاچاقچیان، منطقه مورد نظر شناسایی و نیروهای عملیاتی مرزبانی وارد عمل شده و در اقدامی موفق به شناسایی دقیق محل دپو محموله همراه قاچاقچیان شدند. 

فرمانده مرزبانی انتظامی خاطرنشان کرد: مرزبانان در این عملیات تعداد ۱۷ گالن ۶۰ لیتری شامل؛ ۱۰۲۰ لیتر حاوی مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی را که با هدف انتقال به عمق کشور توسط قاچاقچیان داشت را کشف کردند. 

به گزارش پلیس، سردار «گودرزی» در پایان از همکاری خوب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین مرزنشینان عزیز با مجموعه مرزبانی و نقش مؤثر آنان در برقراری امنیت پایدار و کنترل مرزهای جنوب شرق کشور قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی