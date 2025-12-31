شناسایی بیش از ۵۰۰ پناهگاه در مدارس تهران
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی پناهگاههای عمومی در پایتخت را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درخصوص آخرین اقدامات برای شناسایی فضاهای پناهگاهی در پایتخت، گفت: بیش از ۵۰۰ پناهگاه در مدارس شناسایی شد که بخش اعظم آن قابل احیا نیستند. باقی نیز اگر هزینه کنیم، فضای کافی برای حضور مردم ندارند. بنابراین برای تهران ۱۰ میلیونی چندان نمیتوان روی این پناهگاهها حساب کرد.
وی با بیان اینکه ما دستورالعملی بابت پناهگاه نداشتیم، خاطرنشان کرد: تنها دستورالعمل پدافند غیرعامل پناهگاههای شهری شهید شاطری در اختیار بود که پناهگاهها را در چهار دسته تقسیمبندی کرده است.
نصیری افزود: بر اساس این دستورالعمل پارکینگهای ساختمانهای مسکونی میتواند به عنوان پناهگاه به کار برده شود و مراکز اداری و تجاری و برخی ایستگاههای مترو نیز به عنوان پناهگاه عمومی شناسایی شدند.
وی با اعلام اینکه در مکاتبات با شهرداریهای مناطق ۲۲گانه پارکینگهای مراکز اداری و تجاری برای استفاده به عنوان پناهگاه شناسایی شدهاند، اظهار کرد: طرح و نمادی توسط سازمان پدافند غیرعامل برای نصب در پناهگاهها تهیه و به شهرداری تحویل داده شده که تولید و تکثیر آن توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران انجام خواهد شد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه نصب تابلوی پناهگاه در پارکینگهای مراکز تجاری به مجوز استانداری نیاز دارد، یادآور شد: با توجه به اینکه این مراکز خصوصی هستند، نامهنگاریهای لازم را با استانداری انجام دادیم و امیدواریم در تعاملات با مالکان و مدیران این مراکز، هرچه سریعتر مجوز نصب تابلوها صادر شود.
نصیری با اعلام اینکه ایستگاههای مترو با نگاه پناهگاه ساخته نشدهاند، خاطرنشان کرد: به هر شکل ۸۰ ایستگاه منتخب شناسایی شد و وضعیت آنها در حال بررسی است. آنچه اهمیت دارد این است که باید زیرساختهای حداقلی همچون سرویس بهداشتی و امکانات و زیرساختهای درمانی در مترو فراهم شود. شاید ایستگاهها به دلیل نوع بتنریزی قابلیت ساخت سرویس بهداشتی در فضای داخلی را نداشته باشند اما در فضای مجاور آنها قابلیت ساخت سرویس بهداشتی توسط سازمان زیباسازی دنبال میشود.
به گزارش شهر، وی تأکید کرد: موافقت شهردار تهران با استفاده از ایستگاههای مترو به عنوان پناهگاه مشروط به فراهم کردن زیرساختهای اولیه است و اگر امکانات حداقلی در ایستگاههای منتخب ایجاد شود، شهردار مخالفتی با موضوع نخواهد داشت.