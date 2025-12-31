۲ انبار لباس در جاده ورامین آتش گرفت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتشسوزی ۲ سوله انبار لباسهای داخلی و خارجی در جاده ورامین خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید جلال ملکی در تشریح این خبر گفت: ساعت ۱۷ دقیقه بامداد امروز حادثه آتش سوزی گسترده انبار لباس در جاده ورامین، روستای عشق آباد به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه ۲ دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری آب و خودرو حامل تجهیزات تنفسی و همچنین لودر و مینی لودر از آتش نشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل آتش سوزی یک انبار بزرگ در واقع گاراژ و بارانانداز بزرگ به وسعت بیش از چهار هزار متر مربع بود که سه تا سوله با سقفهای شیروانی در کنار همدیگر وجود داشت که دو تا سولهها دچار آتش سوزی شد.
ملکی ادامه داد: داخل این سولهها مقدار زیادی لباسهای غالباً دست دوم هم خارجی و هم ایرانی وجود داشت که آتش در این سولهها شعلهور بود و بدلیل شدت حرارت بخشی از سقفهای شیروانی این سولهها تخریب شد.
به گفته وی، آتش نشانان از چند طرف عملیات را آغاز کردند و بعد از گذشت نزدیک به ۱۱ و نیم ساعت حدود ۱۲ ساعت هنوز همکاران ما در محل هستند البته آتش خاموش شده و عملیات لکه گیری و تکمیلی همچنان ادامه دارد.