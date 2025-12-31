خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ انبار لباس‌ در جاده ورامین آتش گرفت

۲ انبار لباس‌ در جاده ورامین آتش گرفت
کد خبر : 1735834
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش‌سوزی ۲ سوله انبار لباس‌های داخلی و خارجی در جاده ورامین خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید جلال ملکی در تشریح این خبر گفت: ساعت ۱۷ دقیقه بامداد امروز حادثه آتش سوزی گسترده انبار لباس در جاده ورامین، روستای عشق آباد به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه ۲ دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری آب و خودرو حامل تجهیزات تنفسی و همچنین لودر و مینی لودر از آتش نشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند. 

وی افزود: محل آتش سوزی یک انبار بزرگ در واقع گاراژ و باران‌انداز بزرگ به وسعت بیش از چهار هزار متر مربع بود که سه تا سوله با سقف‌های شیروانی در کنار همدیگر وجود داشت که دو تا سوله‌ها دچار آتش سوزی شد. 

ملکی ادامه داد: داخل این سوله‌ها مقدار زیادی لباس‌های غالباً دست دوم هم خارجی و هم ایرانی وجود داشت که آتش در این سوله‌ها شعله‌ور بود و بدلیل شدت حرارت بخشی از سقف‌های شیروانی این سوله‌ها تخریب شد. 

به گفته وی، آتش نشانان از چند طرف عملیات را آغاز کردند و بعد از گذشت نزدیک به ۱۱ و نیم ساعت حدود ۱۲ ساعت هنوز همکاران ما در محل هستند البته آتش خاموش شده و عملیات لکه گیری و تکمیلی همچنان ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی