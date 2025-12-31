محبوس شدن ۲۴ کارگر در ریزش معدن بافق؛ ۱۸ نفر نجات یافتند + عکس

«مجتبی خالدی» سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات حادثه ریزش معدن سنگ‌آهن در منطقه بافق، گفت: حدود ساعت ۹ صبح امروز، گزارشی مبنی بر ریزش معدن سنگ‌آهن در فاصله ۸۰ کیلومتری شهر بافق به مرکز امداد اضطراری جمعیت هلال احمر یزد اعلام شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم امداد و نجات با توجه به سابقه عملیات‌های مشابه و لزوم استفاده از تجهیزات تنفسی، به محل حادثه اعزام شدند.

خالدی ادامه داد: در گزارش اولیه اعلام شد که ۲۴ نفر در زیر آوار محبوس شده‌اند که تاکنون ۱۸ نفر از زیر آوار خارج شده‌اند. خوشبختانه امیدواری وجود دارد که سایر افراد نیز زنده باشند و عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد.

سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: از میان افراد نجات‌یافته، دو نفر نیاز به انتقال به مراکز درمانی داشتند که با دستور جمعیت هلال احمر، اقدامات لازم برای انتقال آن‌ها انجام شده است.

وی در پایان گفت: هنوز وضعیت ۶ نفر از محبوس‌شدگان به‌طور کامل مشخص نشده، اما احتمال دسترسی به آن‌ها وجود دارد و امیدواریم این افراد نیز زنده از زیر آوار خارج شوند.







