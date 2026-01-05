ایلنا گزارش میدهد:
فراخوان سوم جذب نخبگان همچنان مبهم و غیرشفاف؛ بنیاد ملی نخبگان به کمیسون اصل ۹۰ در مهلت مقرر پاسخ نداد
در حالی که حدود دو سال از آغاز فرآیند فراخوان سوم جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی میگذرد، شماری از متقاضیان پذیرفتهشده از روندی مبهم، غیرشفاف و بدون نتیجه انتقاد دارند؛ روندی که به گفته آنان، نهتنها به اشتغال منجر نشده، بلکه با وعدههای تکراری، بلاتکلیفی و ناامیدی گسترده همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از نخبگان شرکتکننده در فراخوان سوم جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی، از روندی پرابهام و غیرشفاف در فرآیند جایابی و معرفی به دستگاههای اجرایی انتقاد کردند.
رضا یکی از نخبههای شرکت کننده در فراخوان سوم جذب نخبگان به خبرنگار ایلنا میگوید، پس از انتشار گزارش ایلنا با عنوان «سرنوشت مبهم جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی» در تاریخ ۱۶ شهریور ماه، پیامکی از سوی بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که حد نصاب «کانون ارزیابی» را کسب کرده بودند، ارسال شد؛ پیامکی که از امکان اشتغال در ستاد معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری در تهران خبر میداد.
به گفتهی او، این پیامک هم برای افرادی که وارد مرحله مصاحبه دستگاههای اجرایی شده بودند ارسال شد و هم برای کسانی که پیشتر در سامانه «دانا» با عنوان «عدم وجود ظرفیت» رد شده بودند.
او توضیح میدهد که در این پیامک، جزئیاتی درباره رشتهها و گرایشهای موردنیاز اعلام نشده بود و به متقاضیان گفته شد نزدیکترین کد شغلی به رشته خود را انتخاب کنند. با این حال، پس از گذشت چند هفته و پیگیریهای مکرر، مشخص شد که این اقدام عملاً به جذب منتهی نشده و معاونت توسعه روستایی موفق به اخذ مجوز جذب از سازمان امور استخدامی نشده است.
این نخبه معتقد است آنچه در ابتدا بهعنوان «فرصت شغلی» مطرح شد، در عمل بیشتر شبیه یک نظرسنجی بوده است. به گفته او، این اقدام بیشتر با هدف کاهش فشار و مطالبهگری نخبگان صورت گرفته و نه حل واقعی مشکل جایابی آنان.
وی میافزاید: «در این چند ماه، جمعی از نخبگانی که به دلیل نبود ظرفیت رد شده بودند، از مسیرهای مختلف از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نهاد ریاستجمهوری پیگیری کردهاند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده است.»
اگر شفافیت وجود داشت، چنین اختلافها و بیاعتمادیهایی شکل نمیگرفت
او تأکید میکند نبود شفافیت درباره تعداد معرفیشدگان، کدهای شغلی و ظرفیتهای واقعی، باعث شده ادعای «رد شدن به دلیل نبود ظرفیت» به گفته او «غیرواقعی» جلوه کند. به باور این متقاضی، اگر شفافیت وجود داشت، چنین اختلافها و بیاعتمادیهایی شکل نمیگرفت.
محمود یکی دیگر از نخبگان معترض به روند جذب در دستگاههای اجرایی به خبرنگار ایلنا میگوید: شکایت جمعی از نخبگان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با پیگیری اعضای این کمیسیون همراه بوده و این کمیسیون ماه گذشته جلسهای با حضور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان برگزار کرده است. در این جلسه مصوب شده که بنیاد ملی نخبگان ظرف مدت ۱۵ روز، فهرست افراد واجد شرایط جذب در دستگاههای اجرایی را برای بررسی به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.
این نخبه با اشاره به زمان برگزاری جلسه در نهم آذرماه میگوید: «اکنون یک ماه از مهلت ۱۵ روزه گذشته است.» در کنار این پیگیریها، این متقاضی به شکایتهای انفرادی برخی نخبگان در دیوان عدالت اداری نیز اشاره میکند. به گفته او، در جریان رسیدگی به این شکایتها، کارشناسان بنیاد ملی نخبگان چندین بار با شاکیان تماس گرفته و آنان را به به پس گرفتن شکایتها تشویق کردهاند.
او میگوید: «به دوستان گفته شده شکایت نکنید و بنیاد در حال انجام وظیفه و جایابی نخبگان است؛ در حالی که به باور ما این وعدهها تکراری و فاقد پشتوانه اجرایی است و صرفاً برای گذر زمان مطرح میشود.»
عبور برخی نخبگان از سقف سنی با طولانی شدن روند
این نخبه با اشاره به طولانی شدن این روند، تأکید میکند که طی دو سال گذشته، بخش قابل توجهی از نخبگان تنها با وعدههای بینتیجه مواجه بودهاند. به گفته او، برخی از این افراد اکنون به دلیل عبور از سقف سنی، دیگر امکان حضور در طرحهای مشابه یا حتی شرکت در آزمونهای استخدامی را ندارند؛ مسئلهای که به گفته او، هزینهای سنگین و جبرانناپذیر برای آینده شغلی نخبگان به همراه داشته است.
کاظم، یکی از متقاضیان پذیرفتهشده کانون ارزیابی شایستگیها در فراخوان سوم جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی، در روایتی که در اختیار خبرنگار ایلنا قرار داده، از آنچه «بیعدالتی ساختاری، نبود شفافیت و بلاتکلیفی طولانیمدت نخبگان» میخواند، انتقاد کرده است.
به گفته این متقاضی، پس از انتشار گزارش ایلنا، بنیاد ملی نخبگان با ارسال پیامکی از نخبگان خواست تا با ورود به سامانه «دانا»، از میان کدهای شغلی اعلامشده، از جمله در معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری، گزینه مرتبط با رشته خود را انتخاب کنند. اقدامی که به گفته او، امیدی کوتاهمدت ایجاد کرد اما در نهایت به هیچ مصاحبه یا جذب واقعی منجر نشد.
وی همچنین با اشاره به سهمیه ایثارگری خود میگوید حتی در کد شغلی مرتبط با سهمیه ایثارگران در شهرستان محل سکونتش نیز معرفی نشده و این مسئله، تردیدها درباره صحت ادعاهای بنیاد را بیشتر کرده است.
او همچنین مدعی است که انتخاب معاونت توسعه روستایی صرفاً اقدامی «فرمالیته» بوده و این معاونت اساساً مجوز جذب نیرو نداشته است؛ اقدامی که به گفته او با هدف کاهش فشار رسانهای و مطالبات نخبگان انجام شده است.
او نسبت به پیامدهای این روند هشدار میدهد و میگوید طی دو سال گذشته، شماری از نخبگان یا مهاجرت کردهاند یا در آستانه مهاجرت قرار دارند. به گفته او، ادامه این وضعیت به «فرار سرمایه انسانی» و تشدید ناکارآمدی در آینده دستگاههای اجرایی منجر خواهد شد.
این نخبه تأکید میکند که مطالبه نخبگان، نه حقوقهای بالا، بلکه صرفاً «حق حداقلی اشتغال» و امکان خدمت در کشور است؛ حقی که به باور او، با وجود عبور از همه مراحل قانونی و کسب امتیاز لازم، همچنان محقق نشده است.
منیره یکی دیگر از شرکتکنندگان فراخوان سوم جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی و دارنده مدرک دکترای شیمی و پسادکترای بیوتکنولوژی دارویی از طرح «سرآمدان ملی ایران»، میگوید: «با وجود عبور از مراحل رسمی و کسب امتیازهای لازم، در نهایت با پاسخ «عدم جذب به دلیل نبود ظرفیت» مواجه شده است.»
به گفته این نخبه، فراخوان سوم در دیماه ۱۴۰۲ از سوی بنیاد ملی نخبگان منتشر شد؛ در حالی که طبق قانون، فراخوانها باید هر شش ماه یکبار برگزار و نتایج آن نیز حداکثر در همین بازه زمانی مشخص میشد. با این حال، بررسی مدارک اولیه شرکتکنندگان تا اواخر سال ۱۴۰۳ به طول انجامید و متقاضیان بیش از یک سال و نیم در بلاتکلیفی قرار گرفتند.
این نخبه تأکید میکند که مطالبه اصلی او و دیگر متقاضیان، شفافسازی رسمی و پاسخگویی مکتوب درباره سرنوشت فراخوان سوم است؛ اینکه چرا با وجود صرف زمان و هزینه قابلتوجه و اثبات شایستگیهای علمی، نه جذب انجام شده و نه توضیح روشنی درباره این بلاتکلیفی طولانی ارائه میشود.
تا امروز هیچ جوابیهای از سوی بنیاد ملی نخبگان به کمیسیون ارسال نشده است
محمد امیر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت پیگیری جلسه این کمیسیون با بنیاد ملی نخبگان گفت: در جلسهای که پیشتر با حضور نمایندگان بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، مقرر شد این بنیاد ظرف مدت کوتاهی گزارش اقدامات و پاسخهای خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم کمیسیون، مهلتی ۱۵ روزه برای ارائه این پاسخها در نظر گرفته شد، اما تا امروز هیچ جوابیهای از سوی بنیاد ملی نخبگان به کمیسیون ارسال نشده است.
امیر خاطرنشان کرد: احتمالاً مکاتبات جدید انجام خواهد شد و پیشبینی میکنیم که پاسخ بنیاد ملی نخبگان در هفته آینده به کمیسیون اصل ۹۰ برسد و به محض دریافت، عیناً اطلاعرسانی خواهد شد.