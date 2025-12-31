خبرگزاری کار ایران
اضافه شدن ۳۵ اتوبوس دوکابین جدید به ناوگان تندروی حمل و نقل پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود ۳۵ دستگاه اتوبوس دو کابین جدید به ناوگان تندروی حمل و نقل تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با اشاره به ادامه روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت گفت: این اتوبوس‌های دو کابین ۱۸ متری دیزلی از برند یوتانگ، با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و کاهش ازدحام در مسیرهای پرتردد وارد کشور شده‌اند. 

وی افزود: با توجه به حجم بالای تقاضای سفر در خطوط ۱۰ و ۴، برنامه‌ریزی شده است تا این ناوگان جدید پس از انتقال به تهران، در این دو خط تندرو مستقر شود تا تأثیر ملموسی در بهبود زمان سفر و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد کند. 

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، علیزاده با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص و بهره‌برداری از این اتوبوس‌ها تاکید کرد: اتوبوس‌های دو کابین جدید با برخورداری از امکانات به‌روز، نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی و پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون مسافران خواهند داشت. بی‌تردید توسعه ناوگان تندرو و تمرکز بر خطوط پرتردد، یکی از اولویت‌های اصلی شرکت واحد برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت در ماه‌های پیش رو است.

