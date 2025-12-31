خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه شهرداری تهران درباره طرح ترافیک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طرح ترافیک امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ اجرا نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار شهروندان پایتخت می‌رسانیم به استناد مصوبه شورای ترافیک تهران مبنی بر تعلیق طرح ترافیک در روزهایی که به دلایل غیر از آلودگی هوا مانند برودت هوا، ناترازی انرژی و…، تعطیلی اعلام می‌شود، با تصمیم معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، طرح ترافیک امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ اجرا نخواهد شد.

 

 

