بارش پراکنده برف در برخی نقاط کشور

با ورود سامانه بارشی، شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و برخی مناطق زاگرس مرکزی بارش برف، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد.

همچنین با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در گیلان، مازندران و غرب گلستان، بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود.

شنبه بارش در سواحل دریای خزر، شمال شرق و به‌طور پراکنده در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور ادامه خواهد داشت.

یکشنبه با خروج سامانه بارشی از شرق کشور، در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش پراکنده برف رخ خواهد داد.

شایان ذکر است. امروز در سیستان و بلوچستان وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک، در شمال غرب کشور در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز گاهی وزش باد شدید رخ می دهد.

پنجشنبه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان و زنجان، جمعه علاوه بر این مناطق در غرب و مناطق مرکزی کشور، وزش باد شدید پیش بینی می شود.

چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنین دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴ و کمینه دمای آن به منفی ۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.