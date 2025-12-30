خبرگزاری کار ایران
مجوز برگزاری غیرحضوری کلاس‌های هفته پایانی دانشگاه‌ها صادر شد / امتحانات به‌صورت حضوری برگزار می‌شود

معاونت آموزشی وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلاس‌های هفته آخر از روز ۱۴ دی‌ماه می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند. 

بر اساس این اطلاعیه، کلاس‌های هفته آخر از روز ۱۴ دی‌ماه می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود. 

همچنین در این اطلاعیه یادآوری و تاکید شده که امتحانات پایان نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.

