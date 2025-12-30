تکذیب شایعه حذف وام ازدواج
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شایعه حذف وام ازدواج را قویاً تکذیب کرد و گفت: وام ازدواج همچنان برقرار است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در گفتوگویی، شایعه حذف وام ازدواج را قویاً تکذیب کرد و گفت: متأسفیم که در روزهایی که نیاز به امیدآفرینی داریم، برخی شایعات و مطالب ناقص منتشر و باعث سوءتعبیر در میان مردم میشود. وام ازدواج همچنان برقرار است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
رحیمی با اشاره به جایگاه قانونی وام ازدواج افزود: وام ازدواج از منابع داخلی بانکها تأمین میشود و ارتباطی با قانون بودجه ندارد. مبلغ وام ازدواج همواره در قانون بودجه ذکر میشود و جزو قوانین تکلیفی در قوانین بالادستی است. دولت نیز اعلام کرده که تمامی تبصرههای بودجه ۱۴۰۴ در بودجه ۱۴۰۵ ابقا شده است. طبق تبصره ۱۵ بند ۳، مبلغ ۲۷۰ همت برای وام قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته بود که این مبلغ در بودجه ۱۴۰۵ نیز ابقا شده است.
وی ادامه داد: بنابراین وام ازدواج همچنان برقرار است. جوانان و خانوادههای عزیز آنها هیچ نگرانی از این باب نداشته باشند. ما ترغیب میکنیم که جوانان به ازدواج اقدام کنند و نگرانی از این مورد نداشته باشند. دولت هم طبق قوانینی که مجلس مصوب کرده، تکلیف دارد که در کنار جوانان ایران باشد و از آنها حمایت کند.
رحیمی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی میتواند این مبلغ را افزایش یا کاهش دهد، اما هیچ الزام قانونی برای حذف وام ازدواج در لایحه بودجه وجود ندارد. دولت و مجلس طبق قوانین مصوب، موظف به حمایت از جوانان هستند.
وی با بیان این که کمیسیون فرهنگی مجلس واقعاً توجه ویژهای به این موضوع داشته، اظهار داشت: خوشبین هستیم عزیزانی که در کمیسیون فرهنگی هستند، همت کنند تا مبلغ وام ازدواج را افزایش دهند و انشاءالله این کار به بهترین شکل پیش خواهد رفت.
رحیمی در ادامه به عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج اشاره کرد و گفت: تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، تعداد ۴۹۴ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۱۶۶ همت توسط بانکها پرداخت شده است؛ یعنی نزدیک به ۵۰۰ هزار وام ازدواج. در سال گذشته (۱۴۰۳) مجموعاً ۶۱۳ هزار وام ازدواج پرداخت شده بود.
وی درباره صفهای طولانی دریافت وام اظهار داشت: این صفها همواره وجود داشته و گاهی طولانیتر یا کوتاهتر شدهاند. سال گذشته ۵۷ درصد ثبتنامکنندگان توانستند وام خود را دریافت کنند و در پایان سال ۴۵۸ هزار نفر در صف بودند. در حال حاضر، ۵۴۹ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. بانک مرکزی نیز در تلاش است تا بانکها همکاری بیشتری داشته باشند و این فاصله کاهش یابد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات جدید در حوزه دیجیتال گفت: برای تسریع روند پرداخت وام ازدواج، در حال ترغیب بانکها به استفاده از اپلیکیشنها و نئوبانکها هستیم تا فرآیند دریافت وام سریعتر و راحتتر انجام شود. این اقدام علاوه بر تسهیل روند، موجب حفظ شأن و منزلت جوانان خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری به بانکها را از بین خواهد برد.
وی افزود: بانکها تحت فشار هستند تا این فرآیند را سریعتر انجام دهند. رئیسجمهور نیز به طور ویژه بر جدی گرفتن وام ازدواج تأکید کرده و بانکها را ملزم به همکاری کردهاند. امیدواریم در ماههای آینده شاهد اتفاقات مثبت در این زمینه باشیم تا بخش کوچکی از بار اقتصادی ازدواج از دوش جوانان برداشته شود.
رحیمی در پایان از توافقات اولیه با یکی از بانکهای عامل خبر داد و گفت: قرارداد راهاندازی نئوبانکی به نام بانک مجازی جوانان ایران امضا شده است. این بانک نه تنها برای وام ازدواج، بلکه برای وام اشتغال، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، فناوریها و سایر خدمات مرتبط با جوانان طراحی شده است. این سامانه جدید علاوه بر تسهیل دسترسی، حمایتهای ویژهای از دولت برای جوانان فراهم خواهد کرد و در آیندهای نزدیک رونمایی میشود.