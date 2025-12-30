خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید بهره‌مندی دانشجویان سنواتی از تسهیلات رفاهی تا پایان تیر ۱۴۰۵

تمدید بهره‌مندی دانشجویان سنواتی از تسهیلات رفاهی تا پایان تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1735413
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان امور دانشجویان اعلام کرد دانشجویان که در نیمسال‌های مازاد بر سنوات تحصیلی مشغول به تحصیل هستند، می‌توانند تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ از تسهیلات رفاهی دانشگاه‌ها بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، در پی مراجعات برخی دانشجویان سنواتی و درخواست بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی، سازمان امور دانشجویان پس از بررسی موضوع، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرده است که با اتخاذ تمهیدات لازم، امکان استفاده این گروه از دانشجویان از خدمات رفاهی دانشگاه فراهم شود.

این تصمیم در راستای مساعدت به دانشجویان سنواتی و تسهیل شرایط تحصیل آنان در نیمسال‌های مازاد اتخاذ شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی