خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماجرای نامه تهدیدآمیز معاون وزیر صمت به شورای شهر چه بود؟

ماجرای نامه تهدیدآمیز معاون وزیر صمت به شورای شهر چه بود؟
کد خبر : 1735375
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب از مقاومت برخی نهادهای دولتی برای واگذاری نمایشگاه بین‌المللی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر،  عباس تقدسی نژاد در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری جلسه واگذاری نمایشگاه بین المللی، اظهار کرد: واگذاری نمایشگاه در شرکت سهامی از سال ۱۳۸۶ مطرح بوده است. نزدیک به ۱۷ سال این موضوع متوقف مانده بود و هرسال هم به طریقی یا وزارت صمت و یا نهادهای دیگری خواستار توقف آن بودند.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی چند بار کارشناس تعیین کرد که قیمت تعیین کنند اما از ورود آنها ممانعت شد. ما به عنوان نماینده شهرداری تهران مکاتباتی انجام دادیم که اگر واگذاری صورت بگیرد، ما حاضر به همکاری هستیم.

تقدسی نژاد با بیان اینکه ما می خواستیم کنسرسیومی تشکیل بدهیم که به سازمان خصوصی سازی کمک کنیم، گفت: معاون بازرگانی وزارت صمت نامه تهدید آمیزی خطاب به رئیس شورای شهر تهران ارسال کرد که اجازه ندارید جلسه برگزار کنید اما درنهایت جلسه برگزار و تشریک مساعی شد. نماینده سازمان خصوصی سازی در جلسه مجدداً اعلام کرد که واگذاری با مقاومت همراه است.

وی ادامه داد: تمام خریداران نامه ای خطاب به رئیس جمهور تنظیم کردند که با ورود رئیس جمهور، این مقاومت شکسته شود. نامه معاون بازرگانی وزارت صمت بهترین سند است که نشان می دهد بخشی از دولت در برابر بخشی دیگر ایستاده است.

تقدسی نژاد با بیان اینکه اگر موضوع حاکمیتی حل شود، شاید شاهد چنین مقاومت های نباشیم، تصریح کرد: پیگیری خرید را انجام دادیم و انتظار داریم که دستورات لازم برای واگذاری نمایشگاه بین الملل صادر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی