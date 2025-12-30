ماجرای نامه تهدیدآمیز معاون وزیر صمت به شورای شهر چه بود؟

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، عباس تقدسی نژاد در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری جلسه واگذاری نمایشگاه بین المللی، اظهار کرد: واگذاری نمایشگاه در شرکت سهامی از سال ۱۳۸۶ مطرح بوده است. نزدیک به ۱۷ سال این موضوع متوقف مانده بود و هرسال هم به طریقی یا وزارت صمت و یا نهادهای دیگری خواستار توقف آن بودند.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی چند بار کارشناس تعیین کرد که قیمت تعیین کنند اما از ورود آنها ممانعت شد. ما به عنوان نماینده شهرداری تهران مکاتباتی انجام دادیم که اگر واگذاری صورت بگیرد، ما حاضر به همکاری هستیم.

تقدسی نژاد با بیان اینکه ما می خواستیم کنسرسیومی تشکیل بدهیم که به سازمان خصوصی سازی کمک کنیم، گفت: معاون بازرگانی وزارت صمت نامه تهدید آمیزی خطاب به رئیس شورای شهر تهران ارسال کرد که اجازه ندارید جلسه برگزار کنید اما درنهایت جلسه برگزار و تشریک مساعی شد. نماینده سازمان خصوصی سازی در جلسه مجدداً اعلام کرد که واگذاری با مقاومت همراه است.

وی ادامه داد: تمام خریداران نامه ای خطاب به رئیس جمهور تنظیم کردند که با ورود رئیس جمهور، این مقاومت شکسته شود. نامه معاون بازرگانی وزارت صمت بهترین سند است که نشان می دهد بخشی از دولت در برابر بخشی دیگر ایستاده است.

تقدسی نژاد با بیان اینکه اگر موضوع حاکمیتی حل شود، شاید شاهد چنین مقاومت های نباشیم، تصریح کرد: پیگیری خرید را انجام دادیم و انتظار داریم که دستورات لازم برای واگذاری نمایشگاه بین الملل صادر شود.

