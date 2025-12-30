خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حقوق معلمان و حمایت از تحصیل در مناطق محروم در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است

حقوق معلمان و حمایت از تحصیل در مناطق محروم در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است
کد خبر : 1735374
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: حقوق معلمان و حمایت از تحصیل در مناطق محروم در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، پیش از ظهر امروز، سه شنبه ۹ دی ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: حقوق معلمان و حمایت از تحصیل در مناطق محروم در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. 

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵، پنج محور اصلی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است: نخست، حقوق و معیشت معلمان که تقویت آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت آموزشی در نظر گرفته شده است. 

مهاجرانی خاطر نشان کرد: تقویت اعتبار طرح شیر مدارس؛ موضوعی است که بارها مورد بحث قرار گرفته و در این بودجه، به‌طور مشخص برای دانش‌آموزان ابتدایی مدارس دولتی، به‌ویژه گروه‌های واجد شرایط، پیش‌بینی و تقویت شده است. 

سخنگوی دولت تأکید کرد: حمایت از تحصیل در مناطق محروم، حمل‌ونقل و ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان که یکی از مهم‌ترین راهکارها در مسیر کیفیت‌بخشی به نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود، به‌صورت جدی در بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی