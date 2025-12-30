به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، پیش از ظهر امروز، سه شنبه ۹ دی ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: حقوق معلمان و حمایت از تحصیل در مناطق محروم در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵، پنج محور اصلی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است: نخست، حقوق و معیشت معلمان که تقویت آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت آموزشی در نظر گرفته شده است.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: تقویت اعتبار طرح شیر مدارس؛ موضوعی است که بارها مورد بحث قرار گرفته و در این بودجه، به‌طور مشخص برای دانش‌آموزان ابتدایی مدارس دولتی، به‌ویژه گروه‌های واجد شرایط، پیش‌بینی و تقویت شده است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: حمایت از تحصیل در مناطق محروم، حمل‌ونقل و ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان که یکی از مهم‌ترین راهکارها در مسیر کیفیت‌بخشی به نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود، به‌صورت جدی در بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.

