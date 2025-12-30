خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصاحبه دکترای رشته‌های علوم پزشکی کشور طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار می‌شود

مصاحبه دکترای رشته‌های علوم پزشکی کشور طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار می‌شود
کد خبر : 1735370
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با وجود تعطیلی ادارات و دانشگاه‌های شهر تهران به دلیل برودت هوا، برنامه برگزاری مصاحبه‌های رشته‌های مقطع دکتری تخصصی (PhD) علوم پزشکی بدون تغییر و مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، به اطلاع دانشجویان، داوطلبان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌رسد، در پی تعطیلی ادارات و دانشگاه‌های شهر تهران به دلیل برودت هوا، هیچ‌گونه تغییری در برنامه برگزاری مصاحبه‌های رشته‌های مقطع دکتری تخصصی (PhD) علوم پزشکی ایجاد نشده و این مصاحبه‌ها مطابق برنامه‌ریزی قبلی اعلام‌شده برگزار خواهد شد. 

در عین حال، مطابق رویه و سنوات گذشته، تصمیم‌گیری درباره برگزاری یاعدم برگزاری امتحانات پایان‌ترم در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر عهده معاونت آموزشی همان دانشگاه بوده و هر دانشگاه متناسب با شرایط موجود، نسبت به برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی اقدام خواهد کرد. 

بر این اساس، تمامی اطلاعیه‌ها و تغییرات احتمالی در برنامه امتحانات و نحوه برگزاری آن‌ها صرفاً از طریق معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام می‌شود و دانشجویان موظف‌اند از مراجعه به منابع غیررسمی خودداری کرده و اخبار و اطلاعات را تنها از درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی دانشگاه محل تحصیل خود پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی