روند بررسی وضعیت سلامت «پلنگ شهمیرزاد» آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سعید یوسف‌پور، مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح آخرین وضعیت پلنگ شهمیرزاد، بیان کرد: از حدود 10 شب پیش گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده یک پلنگ در محدوده شمالی شهر شهمیرزاد در استان سمنان دریافت شد. بلافاصله اقداماتی برای دور کردن پلنگ از محدوده شهری انجام گرفت. شلیک تیرهوایی، ایجاد سروصدا و تعقیب و گریز و سایر اقدامات کارساز نبود و هر بار شب بعد پلنگ به منطقه برمی‌گشت.

وی با اشاره به اینکه این مساله باعث ایجاد نگرانی در میان مردم محلی شده بود، افزود: یکسری از صفحات مجازی فعال در شهمیرزاد نیز خبر و عکس این پلنگ را منتشر کردند همین امر باعث پیگیری هایی از سوی مقامات شهرستانی نیز شد.

او گفت: با توجه به اینکه رفتار پلنگ کاملا غیرعادی بود و در چند مورد تا فاصله کمتر از 6 متری افراد مشاهده شده بود و همچنین با توجه به اینکه این گونه در تعارض سطح دو قرار داشت و احتمال وارد شدن به تعارض سطح سه وجود داشت، تصمیم گرفتیم تا حیوان را زنده‌گیری کنیم و روند تشخیص بیماری احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

یوسف پور تصریح کرد: یکی از احتمالات مطرح شده ابتلای این حیوان به بیماری دیستمپر بود که باید مورد بررسی قرار می گرفت. این بیماری می تواند از سگ‌ها که یکی از طعمه‌های پلنگ است به آن انتقال یابد و همچنین می تواند باعث حضور نامتعارف پلنگ در محیط‌های شهری هم باشد.

مدیر کل حفاظت محیط‌زیست سمنان تاکید کرد: جمعیت بزرگی از سگ بی‌صاحب در منطقه حضور دارد و همین احتمال ابتلا به دیستمپر را هم بالا برد. همچنین انعکاس حضور پلنگ در منطقه شهری انگیزه احتمالی متخلفان برای شکار این حیوان را بالا برده بود و تلاش کردیم پلنگ را با توجه به ظرفیت کارشناسان اکولوژیست و دامپزشکان زنده‌گیری کنیم. تله زنده‌گیری دو روز در منطقه کار گذاشته شد و بالاخره این حیوان شامگاه شنبه زنده‌گیری شد.

او ادامه داد: حیوان تا بعد از ظهر یکشنبه در سمنان بود. محلی برای نگهداری موقت حیوان در نظر گرفته شد که اقدامات تشخیصی در آن محل انجام گیرد اما به دلیل وجود تعداد زیاد گربه‌ خانگی و احتمال سرایت بیماری از انتقال پلنگ به مکان مورد نظر در شهر سمنان خودداری کردیم و این حیوان دیروز به تهران منتقل شد.

وی اضافه کرد: اکنون فرآیند تشخیص آغاز شده و سعی می‌کنیم به سرعت انجام گیرد اگر حیوان دچار بیماری نباشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن در یکی از زیستگاه‌های امن شمالی شهمیرزاد با فاصله مناسب از شهر، رهاسازی انجام خواهد گرفت اما اگر تشخیص بر بیماری باشد باید روند درمان را به سرعت آغاز کنیم.

یوسف‌پور با اشاره به اینکه این پلنگ نر و حدودا 6 ساله است، بیان داشت: احتمالات دیگری از جمله پیر بودن حیوان، درگیری با سایر پلنگ‌ها و از دست دادن قلمرو برای توضیح حضور حیوان در منطقه سکونتگاه انسانی مطرح بود که با توجه به اینکه نشانه ای از جراحت در آن وجود ندارد و همچنین دندان های آن سالم و اسکور بدنی خوبی دارد است این احتمالات تقریبا منتفی است.

انتهای پیام/