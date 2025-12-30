خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فردا تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار باز است

فردا تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار باز است
کد خبر : 1735330
لینک کوتاه کپی شد.

به رغم تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران فعال است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ به رغم اعلام تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه به دلیل برودت هوا، روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران به صورت تمام وقت فعال است.

بر اساس این اطلاعیه فردا چهارشنبه و همچنین روز ۵ شنبه ۱۱ دی ماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت تمام وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۱۹:۳۰ فعال هستند.

همچنین در روز جمعه ۱۲ دی ماه و روز شنبه ۱۳ دی ماه همزمان با سالروز ولادت امام علی (ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعال خواهند بود.

شهروندان می‌توانند جهت سهولت در انجام خرید روزانه خود با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد اقدام به سفارش و دریافت محصولات و مایحتاج  در مقابل درب منزل خود کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی