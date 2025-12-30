خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جریمه ۵۳ هزار راننده تهرانی در پاییز برای استفاده از تلفن همراه

جریمه ۵۳ هزار راننده تهرانی در پاییز برای استفاده از تلفن همراه
کد خبر : 1735321
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۵۵۸ هزار موتور سیکلت بعلت عدم استفاده از کلاه ایمنی، بیش از ۵۳ هزار خودرو بدلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و بیش از۵۵۰ هزار خودرو به دلیل نبستن کمربند ایمنی در سه ماهه پاییز در پایتخت اعمال قانون شدند.

به گزارش ایلنا، سردار موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در سه ماهه پاییز، پلیس راهور تهران بزرگ با تمرکز بر سه حوزه مهم ایمنی ترافیک، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران و بستن کمربند ایمنی، اقدامات گسترده‌ای را در سطح شهر اجرا کرده است.

وی درباره تخلف استفاده از تلفن همراه، به ویژه در سرعت‌های بالای ۶۰ کیلومتر در ساعت، افزود: در این مدت، بیش از ۵۳ هزار راننده به دلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی اعمال قانون شده‌اند؛ تخلفی که یکی از عوامل اصلی حواس‌پرتی و بروز تصادفات است.

سردار موسوی‌پور با اشاره به وضعیت موتورسواران گفت: استفاده نکردن از کلاه ایمنی همچنان یکی از چالش‌های جدی ایمنی در پایتخت است. تنها در پاییز امسال، بیش از ۵۵۸ هزار مورد تخلف در این حوزه ثبت شده است.

وی ادامه داد: کمربند ایمنی، ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزار حفظ جان است. با این حال، در همین بازه زمانی بیش از ۵۵۰ هزار راننده و سرنشین به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی اعمال قانون شده‌اند.

 رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث گفت: ایمنی، مسئولیت فردی و اجتماعی است. هر تخلف رانندگی، فارغ از آمار و ارقام، می‌تواند جان یک انسان را به خطر بیندازد. پلیس راهور با تخلفات برخورد می‌کند، اما آنچه می‌تواند آمار حوادث را کاهش دهد، مسئولیت‌پذیری و رعایت قوانین از سوی رانندگان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی