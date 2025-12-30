خبرگزاری کار ایران
انهدام باند کلاهبرداری ۳ هزار میلیاردی پیش‌فروش خودرو

انهدام باند کلاهبرداری ۳ هزار میلیاردی پیش‌فروش خودرو
کد خبر : 1735234
کد خبر : 1735234
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری به شیوه پیش‌فروش خودرو خبر داد و گفت: اعضای این باند با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، بیش از سه هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.

به گزارش ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: به دنبال وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به شیوه فروش خودرو، در اواسط فروردین ماه امسال و به دستور سرپرست دادسرای ناحیه پنج تهران، رسیدگی تخصصی به این پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. 

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و با مراجعه شکات مشخص شد، یک شرکت تجاری خودرویی، به مدیریت شخصی به نام «س» با ایجاد دفاتر متعدد در شهرهای تهران، مشهد، کرج و شهرری، اقدام به پیش‌فروش خودرو به تعداد زیادی کرده و متهمان با تبلیغات کذب، درج حواله‌های موهوم در قراردادها، نمایش دفاتر مجلل، ارائه اساسنامه شرکت و وعده‌هایی نظیر تحویل خودرو با قیمت مناسب یا پرداخت سودهای غیرمتعارف، توانسته بودند اعتماد شهروندان را جلب و مبالغ کلانی از آنان دریافت کنند. 

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: در این شیوه جدید کلاهبرداری، متهمان از برخی افراد معتمد محلی به‌عنوان لیدر استفاده کرده و به‌صورت شبکه‌ای اقدام به فروش خودرو کرده بودند که این افراد ناخواسته در فرآیند کلاهبرداری نقش داشته‌اند. 

به گفته این مقام انتظامی، با تعطیلی دفاتر و قطع ارتباط با شکات، متهم اصلی متواری شده و بررسی‌ها حاکی از آن بود شاکیان از استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، مازندران، یزد، اصفهان و تهران شکایت خود را به پلیس و دادسرا ارائه کرده‌اند که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده بالغ بر سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است. 

وی افزود: علی‌رغم اقدامات پیچیده متهمان برای پنهان‌سازی هویت و استفاده از حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های جعلی، کارآگاهان با انجام اقدامات خاص کارآگاهی، نهایتاً محل اختفای متهمان را شناسایی کردند. 

سردار ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: در نهایت با هماهنگی مقام قضایی، در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه، سه نفر از متهمان اصلی پرونده به‌طور همزمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین و شهرری دستگیر و به تهران منتقل شدند. 

وی تصریح کرد: متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص شدن نقش هر یک در پرونده، با صدور قرار قانونی ۳ هزار میلیارد ریالی روانه زندان تهران بزرگ شدند و تحقیقات در خصوص شناسایی اموال، ردگیری وجوه و شناسایی سایر مرتبطین همچنان ادامه دارد. 

به گزارش پلیس، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان به شهروندان توصیه کرد: از خرید و پیش‌خرید خودرو تنها از نمایندگی‌های رسمی و مجاز اقدام کنند، به تبلیغات اغواکننده با سودهای غیرمتعارف اعتماد نکنند و قبل از واریز هرگونه وجه، اصالت شرکت و قرارداد را از مراجع رسمی استعلام کنند.

