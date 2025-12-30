سرقت ۱۰ میلیاردی از مادربزرگ اصفهانی

به گزارش ایلنا، سرهنگ «حسن علی اکبری» بیان کرد: در پی وقوع سرقت از منزل یک شهروند در شهر اصفهان موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد ۲ سارق با ورود به منزلی خانمی مسن اقدام به ضرب و شتم وی کرده که پس از متوجه شدن همسایه و مراجعه وی به منزل مالباخته سارقان دست و پای او را نیز بسته و مقادیری طلاجات و ۲ دستگاه تلفن همراه را به سرقت برده و از محل متواری می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: با اقدامات تخصصی و هوشمندانه پلیسی ۲سارق این پرونده شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه آن‌ها طلاجات مسروقه کشف شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: سارقان در تحقیقات کاراگاهان به بزه ارتکابی و فروش گوشی‌های مسروقه به یک مالخر اقرار که در عملیاتی دیگر مالخر نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

به گزارش پلیس، سرهنگ علی اکبری ارزش اموال به سرقت رفته توسط این سارقان را حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: متهمان با تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/