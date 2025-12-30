خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیراندازی در مراسم تشییع

تیراندازی در مراسم تشییع
کد خبر : 1735223
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری 5 نفر عامل تیراندازی در مراسم تشییع و کشف 5 قبضه اسلحه غیرمجاز این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "علیرضا نوشاد" بیان کرد: در پی گزارشی از شهروندان به پلیس مبنی بر اینکه در بخش "درودزن" در جریان مراسم تشییع یکی از شهروندان عده‌ای، به رسم دیرینه و غلط اقدام به تیراندازی با اسلحه غیرمجاز می‌کنند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برابر قانون حمل، نگهداری و استفاده از سلاح شکاری و جنگی غیرمجاز ممنوع می‌باشد، افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند هر 5 نفر عامل تیراندازی را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

به گزارش پلیس، فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه تیراندازی در این مراسمات علاوه بر ایجاد رعب و وحشت عمومی، تهدیدی جدی برای شهروندان علی‌الخصوص کودکان و سالمندان می‌باشد، تصریح کرد: در این خصوص 5 قبضه اسلحه غیرمجاز از متهمان نیز کشف شد.

سرهنگ "نوشاد" با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، عنوان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی از جمله تیراندازی در مراسم‌های مختلف به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی