تیراندازی در مراسم تشییع

وی با اشاره به اینکه برابر قانون حمل، نگهداری و استفاده از سلاح شکاری و جنگی غیرمجاز ممنوع می‌باشد، افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند هر 5 نفر عامل تیراندازی را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

به گزارش پلیس، فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه تیراندازی در این مراسمات علاوه بر ایجاد رعب و وحشت عمومی، تهدیدی جدی برای شهروندان علی‌الخصوص کودکان و سالمندان می‌باشد، تصریح کرد: در این خصوص 5 قبضه اسلحه غیرمجاز از متهمان نیز کشف شد.

سرهنگ "نوشاد" با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، عنوان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی از جمله تیراندازی در مراسم‌های مختلف به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.