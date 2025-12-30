خبرگزاری کار ایران
طغیان رودخانه جان ۳ نفر را گرفت

طغیان رودخانه جان ۳ نفر را گرفت
کد خبر : 1735215
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از جان باختن ۳ نفر در پی بارندگی های اخیر و طغیان یکی از رودخانه ها در اطراف شهر دهدشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس سرهنگ "سید محمد موسوی " در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی110 مبنی بر یک مورد نیاز پلیسی در روستای سرپری مأموران به محل اعزام شدند.

 وی افزود: در بررسی مأموران مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو 405 با 3 نفر سرنشین درپی بارندگی های اخیر و طغیان یکی از رودخانه ها در اطراف شهر دهدشت مفقود شده اند.  

  موسوی تصریح کرد: پس از اعلام حادثه و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران نیروهای امدادی و انتظامی عملیات جستجو را آغاز کردند و پس از مدتی خودروی واژگون شده در داخل رودخانه پیدا و در نهایت پیکر بی جان 2 نفر جوان را پایین تر از محل وقوع حادثه کشف که همچنان تلاش ماموران و نیروهای امدادی برای کشف جسد نفرسوم همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه خاطرنشان کرد: پیکر جانباختگان برای انجام مراحل قانونی و بررسی های تکمیلی به مرجع ذی صلاح منتقل شد.

