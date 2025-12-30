طغیان رودخانه جان ۳ نفر را گرفت

وی افزود: در بررسی مأموران مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو 405 با 3 نفر سرنشین درپی بارندگی های اخیر و طغیان یکی از رودخانه ها در اطراف شهر دهدشت مفقود شده اند.

موسوی تصریح کرد: پس از اعلام حادثه و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران نیروهای امدادی و انتظامی عملیات جستجو را آغاز کردند و پس از مدتی خودروی واژگون شده در داخل رودخانه پیدا و در نهایت پیکر بی جان 2 نفر جوان را پایین تر از محل وقوع حادثه کشف که همچنان تلاش ماموران و نیروهای امدادی برای کشف جسد نفرسوم همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه خاطرنشان کرد: پیکر جانباختگان برای انجام مراحل قانونی و بررسی های تکمیلی به مرجع ذی صلاح منتقل شد.