به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«در استان‌هایی که به‌موجب تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل اعلام شده است، بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی برگزاری امتحانات به ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها، امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد به قوت خود باقی بوده و مطابق برنامه برگزار خواهد شد.

گفتنی است با توجه به ضرورت تأمین انرژی پایدار و به هدف کمک به مدیریت مصرف بهینه انرژی و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز، امتحانات داخلی مدارس لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شد.

تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری امتحانات لغو شده، با شورای مدرسه بوده و متعاقباً از سوی مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای محترم خواهد رسید.»

انتهای پیام/