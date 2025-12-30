خبرگزاری کار ایران
امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه برگزار می‌شود

امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه برگزار می‌شود
کد خبر : 1735206
مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی و داخلی دانش‌آموزان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: 

«در استان‌هایی که به‌موجب تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل اعلام شده است، بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی برگزاری امتحانات به ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها، امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد به قوت خود باقی بوده و مطابق برنامه برگزار خواهد شد. 

گفتنی است با توجه به ضرورت تأمین انرژی پایدار و به هدف کمک به مدیریت مصرف بهینه انرژی و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز، امتحانات داخلی مدارس لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شد. 

تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری امتحانات لغو شده، با شورای مدرسه بوده و متعاقباً از سوی مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای محترم خواهد رسید.»

