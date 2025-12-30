۹ فوتی و ۱۵ مصدوم در پی حوادث جوی در ۲۵ استان

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ گزارش شماره ۵ جمعیت هلال‌احمر از خدمات و اقدامات انجام‌شده در حوادث مرتبط با مخاطرات آب‌وهوایی را در پی هشدار سطح نارنجی شماره ۶۷ منتشر کرد.

این گزارش بازه زمانی ساعت ۰۸:۰۰ روز ۶ دی ۱۴۰۴ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۹ دی ۱۴۰۴ را پوشش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ۲۵ استان کشور شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند.

در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلال‌احمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند.

در مجموع، ۱۷ هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

همچنین ۱۵ نفر مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

متأسفانه در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.

در بخش اقدامات عملیاتی، نیروهای هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند.

همچنین ۲ هزار و ۴۹۹ نفر در استان‌های مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

از دیگر اقدامات مهم، رهاسازی ۳ هزار و ۹۴۸ دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی در استان‌های مختلف از جمله آذربایجان‌ها، اصفهان، خوزستان، فارس، کردستان، گلستان، لرستان، مازندران و همدان بوده است.

در جریان این عملیات‌ها، ۳۶۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱٬۲۵۰ نیروی امدادی به‌کار گرفته شدند.

مجموع ناوگان ترابری فعال نیز ۳۱۸ دستگاه بوده است که شامل۱۴۶ دستگاه آمبولانس، ۱۱ خودروی نجات، ۱۵۰ خودروی کمک‌دار و ۱۱ خودروی عملیاتی دیگر می‌شود.

در پایان این گزارش آمده است که ۲ نفر بر اثر حوادث جوی مفقود شده‌اند که یک نفر در استان خوزستان و یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده‌است.

جمعیت هلال‌احمر ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.

