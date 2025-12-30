کشف محموله قاچاق پرندگان مهاجر در فریدونکنار

به گزارش ایلنا، صمد کیانی اظهار کرد: این عملیات با اخذ حکم قضایی و با همراهی نیروی انتظامی شهرستان انجام شد و مأموران یگان حفاظت با ورود به منزل یکی از متخلفان، تعداد ۹۴ لاشه پرندگان مهاجر را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در میان لاشه‌های کشف‌شده، گونه‌هایی از جمله غاز خاکستری، فیلوش، چنگر، خوتکا و انواع مرغابی مشاهده شد که همگی از گونه‌های تحت حمایت حیات‌وحش کشور محسوب می‌شوند و هرگونه شکار، نگهداری، حمل، عرضه و خرید و فروش آن‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریدونکنار تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرندگان از استان‌های دیگر کشور به‌صورت غیرقانونی وارد مازندران شده و با هدف توزیع در سطح شهرستان فریدونکنار در یک منزل مسکونی نگهداری می‌شدند.

