کشف محموله قاچاق پرندگان مهاجر در فریدونکنار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونکنار از کشف و ضبط یک محموله گسترده قاچاق پرندگان مهاجر در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار در یک عملیات هدفمند و پس از رصد اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی این محموله غیرمجاز شدند.

به گزارش ایلنا، صمد کیانی اظهار کرد: این عملیات با اخذ حکم قضایی و با همراهی نیروی انتظامی شهرستان انجام شد و مأموران یگان حفاظت با ورود به منزل یکی از متخلفان، تعداد ۹۴ لاشه پرندگان مهاجر را کشف و ضبط کردند. 

وی افزود: در میان لاشه‌های کشف‌شده، گونه‌هایی از جمله غاز خاکستری، فیلوش، چنگر، خوتکا و انواع مرغابی مشاهده شد که همگی از گونه‌های تحت حمایت حیات‌وحش کشور محسوب می‌شوند و هرگونه شکار، نگهداری، حمل، عرضه و خرید و فروش آن‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع است. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریدونکنار تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرندگان از استان‌های دیگر کشور به‌صورت غیرقانونی وارد مازندران شده و با هدف توزیع در سطح شهرستان فریدونکنار در یک منزل مسکونی نگهداری می‌شدند.

