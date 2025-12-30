پرداخت پنج همت از مطالبات مراکز طرف قرار داد با بیمه سلامت

به گزارش ایلنا، محمد مهدی ناصحی، درباره پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت افزود: بخشی از مطالبات سال ۱۴۰۴ مراکز دولتی دانشگاهی با احتساب هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و تعرفه پرستاری پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین مطالبات بیمارستان‌های غیردولتی تا اول خرداد ماه ۱۴۰۴، مطالبات داروخانه‌ها تا اول شهریور ماه ۱۴۰۴، مطالبات مطب‌ها تا اول شهریور ماه ۱۴۰۴ تسویه شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: مطالبات سایر مراکز مانند آزمایشگاه‌ها، مراکز کاردرمانی، توانبخشی، فیزیوتراپی و غیره نیز تا اول تیر ماه امسال پرداخت شده است.

ناصحی افزود: مطالبات مراکز دیالیز خصوصی نیز تا اول شهریور ماه امسال، خسارت متفرقه عادی تا اول شهریور ماه و خسارت متفرقه مربوط به صندوق بیماران خاص و صعب العلاج تا اول آذر ماه پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مابه‌التفاوت هزینه ۷ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۴۰۳ در صندوق روستاییان و عشایر تا اول آبان ماه امسال و سهم سازمان در صندوق روستاییان و عشایر نیز تا اول دی ماه امسال پرداخت شده است.

به گزارش وبدا، ناصحی اظهار کرد: کل مبلغ پرداختی به مراکز طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایران، ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

انتهای پیام/