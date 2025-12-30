تولید بیش از ۹۰ درصد شیر خشک مورد نیاز کشور در داخل
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو، با تأکید بر توان بالای تولید داخل، از تولید بیش از ۹۰ درصد شیر خشک مورد نیاز کشور در داخل خبر داد.
به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی گفت: بخشی از تولید شیر خشک تحت لیسانس شرکتهای معتبر اروپایی انجام میشود و سازمان غذا و دارو توزیع عادلانه و پایدار این محصول را به ویژه برای گروههای حساس اولویت اصلی خود قرار داده است.
وی درباره صادرات اعلام کرد: ارزش صادرات فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون دلار بوده و این رقم در سال جاری رو به افزایش است.
شعیبی افزود: ایران آمادگی دارد در زمینه آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش فنی، ارائه پروندههای فنی و همکاریهای مشترک تولیدی با کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، همکاری کند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، ساختار نظارتی سازمان غذا و دارو مانند یک صافی دقیق عمل میکند و تنها فرآوردههایی که الزامات کیفی، ایمنی و فنی را رعایت کردهاند اجازه ورود به بازار را پیدا میکنند.